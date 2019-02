El derribo del Mamotreto costará 378.266 euros a los seis condenados

Al principio se especuló con que derribar el llamado Mamotreto tendría un coste cercano al millón de euros, pero la cifra real dista mucho de ser tan alta, como ya reconoce el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre un dato nada baladí, dado que hay seis personas condenadas al pago de esa obra a cuenta de la sentencia dictada en abril de 2014 por este inacabado edificio de aparcamientos en la entrada de la capitalina playa de Las Teresitas.

En realidad, ahora mismo se ha fijado en un total de 378.266 euros (IGIC incluido), después de que la Corporación Local haya reconocido ante el Juzgado de Lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife que, como se pretendió en un principio, no se puede incluir en lo que supone la aplicación de dicha sentencia los 95.989,04 euros que ha costado una mejora consistente en poner una capa de rodadura (asfaltado) sobre el solar resultante tras el derribo.

Este reconocimiento municipal se produce a instancias de lo requerido a tal fin por Alfonso Delgado, abogado defensor de una de las condenadas por este caso, concretamente Candelaria Benítez, y ya ha sido puesto en conocimiento del juzgado en cuestión, tal y como se refleja en la documentación a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS.

En concreto es la directora general del Servicio Jurídico capitalino la que, en nombre del Ayuntamiento, ha remitido la novedad al juzgado, detallando que esa cantidad (los 378.266 euros) cuentan con el visto bueno de la Dirección Facultativa de la obra y el conforme del Servicio Técnico Municipal.

Curiosamente, no se descarta que los seis afectados paguen aún menos por el derribo del Mamotreto, ya que sus abogados defensores también pretenden que se descuenten de la cifra final unos 50.000 euros derivados del retraso en la ejecución de la obra, así como el margen comercial (el beneficio que s lleva la empresa) y que aún no se ha cuantificado, si bien sobre estas cuestiones no se ha tomado decisión alguna.

Resta recordar que el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife y la Audiencia Provincial, que ratificó el grueso de la sentencia de primera instancia, condenaron en su día al exconcejal de CC Manuel Parejo a tres años de cárcel y 15 de inhabilitación especial, la misma pena que recayó sobre la arquitecta Loreto Ariz. Norberto Plasencia fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión y quince de inhabilitación especial, mientras que el exedil José Domínguez Pastor fue condenado a 18 meses de cárcel y 15 años de inhabilitación especial. La pena para el técnico municipal Epifanio Gómez fue de 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación, a los que se suman 12 meses de prisión y ocho de inhabilitación para la abogada del Consistorio Candelaria Benítez. Todos fueron considerados responsables de delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, con la excepción de los dos últimos, a los que se consideró cooperadores necesarios, y tendrán que pagar de su bolsillo el derribo del edificio de aparcamientos de la playa.