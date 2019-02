El Egatesa prolonga su mala racha en casa y con el Atlético

La UD Granadilla Tenerife Egatesa prolongó su mala racha como local y con el Atlético de Madrid, tras caer por 1-2 en La Palmera, en un partido que mejoró con respecto a los últimos celebrados en San Isidro. Hay que tener en cuenta que enfrente tenía al equipo que mejor compite de la categoría.

No hay forma de que las sureñas le hagan pupa a las colchoneras, ya que, tras nueve enfrentamientos directos, el balance no puede ser más nefasto: ocho derrotas y un empate. Por si fuera poco, el Egatesa sigue cosechando derrotas en la Isla, donde no gana desde noviembre, cuando se impuso al Sevilla en el Heliodoro Rodríguez López.

El partido fue muy igualado, pues a las guerreras si hay algo que no se les puede reprochar es que se vacían sobre el terreno de juego. Además, las cosas se torcieron muy pronto para las locales, ya que la brasileña Ludmila adelantó al Atlético de Madrid en el minuto tres, tras acción individual (1-0). Lejos de venirse abajo por el mazazo recibido, el Granadilla Egatesa buscó la portería de la internacional Lola Gallardo en busca del empate. Y lo consiguió siete minutos después María José, ante el jolgorio de los aficionados que se dieron cita en el recinto granadillero. Lástima que en la recta final del primer acto la internacional Jenni Hermoso volvía a adelantar a las madrileñas con el 1-2.

Tras la reanudación pudo pasar de todo. Que el Egatesa subiera el empate en el marcador o que el vigente campeón aumentara la cuenta. Estuvieron muy cerca ambas situaciones, pero el Atlético un poco más, porque en las postrimerías falló una pena máxima que detuvo la brasileña Aline Reis. Por si fuera poco, en el momento de la verdad el cuadro sureño se quedó en inferioridad numérica por la doble amarilla que vio Patri Gavira, por lo que aún se hizo más cuesta arriba lograr el empate.

Al final, triunfo de un Atlético de Madrid que se le sigue atragantando al Granadilla Egatesa.

FICHA TÉCNICA

UDG TENERIFE EGATESA: Aline; Jackie Simpson, Eva Llamas, Martin-Prieto (Natalia, 80´), Joyce, Sara Tui, María José Silvia Doblado, Patri Gavira, Pisco y Aleksandra (Koko, 64´). Entrenador: Pier Cherubino.

ATLÉTICO DE MADRID: Lola Gallardo; Kenti Robles, Alexandri, Tounkara, Falcón (Kaci, 46´), Meseguer, Ángela Sosa, Sampedro (Olga, 85´), Chidiac (Menayo, 46´), Ludmila y Jenni Hermoso (Esther, 86´). Entrenador: Sánchez Vera.

ÁRBITRA: Beatriz Arregui Gamir asistida por Iragartze Fernández y Ane Asla Borrallo asistida por comité Vasco. Amonestó por las locales a Patri Gavira (35´) y Aleksandra (59´) y visitantes a Kenti Robles (25´) y a Meseguer (47´), Jenni Hermoso (53´) y Menayo (58´). Expulsó a Patri Gavira tras ver la segunda amarilla.

GOLES: 0-1: Ludmila (3´) de jugada personal. 1-1: María José (10´) de remate. 1-2: (35´) Jenni Hermoso, de remate.

INCIDENCIAS: Terreno de césped artificial en buenas condiciones. Mañana soleada. Encuentro correspondiente a las jornada 19 de Liga Iberdrola celebrado en la Palmera ante 1250 espectadores.