El genio contra el descaro

Llega el primer asalto de los dos clásicos que afrontan esta semana los colosos del fútbol español: Real Madrid y FC Barcelona. El choque arranca a las 20.00 horas, tras el 1-1 de la ida en el Camp Nou.

Los dos conjuntos llegan a este primer acto con sensaciones dispares: un Real Madrid que parece haber dado un bajón en su juego ante Girona y Levante, y un Barça que cuenta con la versión excelsa de un Messi explosivo que viene de dinamitar al Sevilla.

El crack argentino desde su debut, en noviembre de 2005, ha jugado 19 partidos en el Santiago Bernabéu, donde ha ganado en diez ocasiones, y ha marcado la friolera de quince goles. Por si esto fuera poco, Leo ha liderado al Barça en los tres últimos partidos de Liga en Madrid: tres triunfos y tres goles.

Tras la marcha de Cristiano Ronaldo, el mejor goleador en la historia del Real Madrid, la afición blanca ha puesto sus ojos en un brasileño de 18 años, Vinícius Junior, que Lopetegui lo castigó jugando en el Castilla, y que Solari, por razones de fuerza mayor, lo rescató para el primer equipo. Vini desprende la ilusión que no se ve en unos compañeros empalagados de gloria tras conquistar tres Champions de manera consecutiva. El joven brasileño se ha hecho con un puesto en el once de Solari demostrando que a su corta edad no le tiene miedo a nada…ni a Messi, del que dijo que es un futbolista “increíble” pero que “no asusta a nadie”.

La mala temporada del Real Madrid, al menos hasta la fecha, es fiel reflejo de los problemas internos que tiene con dos miembros de su plantilla: Isco y Bale. El malagueño cuando ha estado para jugar apenas ha contado para un entrenador que no es admirador del fútbol que despliega el de Arroyo de la Miel. Isco, que ya tiene el alta tras casi un mes en el dique seco, verá el partido desde la grada.

Otro de los expedientes X del club que preside Florentino Pérez es Gareth Bale. El galés va a su bola, está más tiempo lesionado que en activo, y ahora le da por celebrar sus escasos goles despreciando a todo compañero que se le acerca, como sucedió el pasado domingo cuando apartó de un manotazo al sorprendido Lucas Vázquez. El galés, gran aficionado al golf pero muy poco a aprender y hablar el castellano tras seis años residiendo en España, parece que tiene los días contados.

Las principales novedades en el conjunto blanco son Keylor Navas, que solo puede demostrar sus cualidades en Copa del Rey, y Sergio Ramos que vuelve tras cumplir sanción. El resto de la alineación: sota, caballo y rey.

Por su parte el Barça, con más fondo de armario que su rival, sabe que para plantarse en la final de Sevilla tiene que marcar. El único empate que lo deja fuera es si es sin goles.

Tras un corto período de dudas en su juego por un bajón físico, el Barça, mejor dicho, Messi, sacó la varita mágica en Sevilla donde ofreció un espectáculo a la altura del concierto de Año Nuevo de la de la Orquesta Filarmónica de Viena. Valverde, que no se guarda nada, sacará a su once de gala comandado por el rutilante tridente: Messi, Suárez y Dembélé.

El Real Madrid, con la liga virtualmente perdida, quiere asegurar el curso con la Copa, a expensas de lo que pase en su torneo predilecto, la Champions, ante un Barça que puede dar una estocada hasta la bola-en términos taurinos-si elimina a su eterno rival. ¡Qué ruede el balón!.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Aleñá; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).

ESTADIO: Santiago Bernabéu.

HORA: 20.00/La1 y GOL.