El pleno rechaza el cierre nocturno del parque Llano del Alférez

El pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane rechazó el cierre nocturno del parque Llano del Alférez, ubicado en el centro de la localidad. Una solicitud planteada por el grupo socialista, a raíz de las quejas vecinales por los ruidos y la inseguridad que se produce en este espacio en horario nocturno.

La propuesta contó con el respaldo de CC, el rechazo del Gobierno del PP y la abstención de IUC.

Mauricio Pérez, concejal del PSOE, señaló que “el consumo de alcohol, el comportamiento agresivo con los vecinos o transeúntes, e incluso destrozos en el mobiliario público o privado, se producen a menudo en esta zona muchas noches de fines de semana”. Además de los ruidos que se generan y alteran el descanso de los vecinos.

Reconoció que adoptar una medida como la del cerramiento “no es popular”, pero defendió que se aplica con éxito en otros municipios para evitar situaciones de vandalismo y de inseguridad, tal y como llevan tiempo quejándose los vecinos de la zona.

El portavoz de CC, Pío Lorenzo, apoyó la medida, a la que añadió dos enmiendas como fue la de mejorar la iluminación nocturna e instalar cámaras. Estas dos propuestas fueron aceptadas por el PSOE, si bien la de las cámaras fue lo que llevó a IUC, que inicialmente estaba de acuerdo con la propuesta socialista, a abstenerse.

Mariano Hernández, como portavoz del PP, expresó su rechazo al cierre nocturno del parque, aunque sí se mostró favorable a continuar desarrollando nuevas medidas para mejorar la seguridad en este entorno. En ese sentido, indicó que la propuesta de instalar cámaras de vigilancia ha sido rechazada por la Administración del Estado.

“La seguridad no se da coartando la libertad a los ciudadanos. No creemos en cerrar y prohibir”, indicó . Además, el responsable de Seguridad Ciudadana, recordó que no solo es un parque, sino también una zona con comercios. De ahí que demandara estudiar alternativa tanto con los vecinos como con los comerciantes y, en cualquier caso, el cierre como última posibilidad.