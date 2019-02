Erradicar de Tenerife las temibles termitas americanas costará 10 millones de euros

Diez millones de euros. Es el coste estimado por los especialistas para erradicar de Tenerife la plaga de unas temibles termitas americanas que, desde el subsuelo, ya han afectado a más de un centenar de viviendas en el término municipal de Tacoronte, y que se han extendido al de La Laguna por Valle Guerra e, incluso, han aparecido puntualmente en un centro comercial de Arona, quizás a través de un envío por parte de un vivero.

Esos diez millones de euros, cuyo gasto se prevé para los próximos cuatro años, serán destinados a la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), dependiente de la Consejería regional de Agricultura, y que cuenta con la experiencia de haber combatido la plaga del picudo rojo en las palmeras.

La fórmula elegida para poder actuar sin más demora pero dentro de la legalidad es un convenio que suscribirán el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, administraciones que, a buen seguro, correrán con la mayor parte de esos diez millones de euros.

Tal convenio, explicó ayer a DIARIO DE AVISOS el consejero insular de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, estará abierto a que se incorporen al mismo los ayuntamientos afectados, y se da por hecho que así lo harán Tacoronte y La Laguna.

En cuanto a la fórmula elegida, se debe a que la ley impide contratar directamente por la vía de emergencia a una empresa especializada en combatir a estas termitas (de hecho, ya la hay en Tacoronte trabajando para los vecinos que pueden costearse sus servicios), dado el alto coste reseñado.

Sin embargo, proceder a una licitación pública acarrearía perder un tiempo no disponible, toda vez que la plaga está cerca de llegar a un punto de no retorno, y no hay precedente en todo el planeta de erradicación completa de estos insectos desde que terminan por asentarse en un territorio. De ahí que esos diez millones de euros repartidos en varios años se antojan razonables si así se logra expulsar a las termitas de la Isla, dado que, en caso contrario, mantenerlas a raya obligará a destinar partidas anuales a tal fin, como ocurre en Estados Unidos, país de donde proceden. En cuanto a la idoneidad de GMR para esta misión, cabe suponer que esta empresa pública recurrirá a los servicios de los especialistas que ya trabajan en la zona combatiendo eficazmente a esta plaga.

“Daño enorme”

En su día, la directora general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, Milagros Fernández de Lezeta, explicó que “la Reticulitermes flavipes, conocida como termita subterránea oriental o del este, es una de la más dañinas del planeta y se está haciendo fuerte en muy poco tiempo en Canarias, donde en menos de un año y medio, se ha convertido en una auténtica pesadilla para miles de ciudadanos de las Islas”. Para Fernández de Lezeta, “el daño que van causando poco a poco estos insectos ni se oye ni se percibe; por eso cuando los síntomas de su actuación se convierten en evidentes es signo de que el daño causado ya es enorme y, en muchos casos, irreparable”.

Por su parte, el biólogo tinerfeño David Hernández es igual de claro: “Es un tema grave, y más si tenemos en cuenta que estas termitas pueden habitar en casi toda la Isla, porque les encanta el agua y soportan temperaturas de hasta cuatro grados. Son una seria amenaza para el patrimonio histórico y nuestros bosques de laurisilva, un hábitat ideal para esta termita”.

EE.UU. gasta 2.000 millones de dólares anuales para contener la plaga

La termita subterránea del este u oriental es un enemigo temible, como bien saben en la gran superpotencia mundial de la que es originaria, Estados Unidos (EE.UU.), ya que este país gasta cerca de 2.000 millones de dólares anuales solo para mantenerlas a raya, dado que a gran escala nadie ha logrado erradicarlas, como explicó a DIARIO DE AVISOS el doctor en Biología Animal por la Universidad de La Laguna David Hernández.

Estos insectos son los destructores de madera de mayor importancia económica en los Estados Unidos y se alimentan de material de celulosa, como la madera estructural en edificios, accesorios de madera, papel, libros y algodón, si bien en la Península se han detectado casos en los que se comen hasta las papas o las zanahorias. Una colonia madura puede variar desde 20,000 hasta cinco millones de trabajadores y la reina principal de la colonia establece de 5.000 a 10.000 huevos por día para sumar a este total.