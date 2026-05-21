El histórico cambio con los festivos en sábado: el día extra que te deben dar ya mismo

Un vuelco absoluto en los derechos de los trabajadores en España promete transformar la gestión de los calendarios laborales en miles de empresas. La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia histórica que determina que los festivos en sábado que coincidan con el descanso semanal obligatorio de la plantilla deben ser compensados de forma obligatoria. Esta resolución judicial establece de manera tajante que los empleados tienen pleno derecho a disfrutar de un día adicional de descanso efectivo, terminando con una práctica empresarial muy extendida.
El fallo de la Sala de lo Social responde de manera directa a un conflicto colectivo que se inició en el sector de los centros de atención al cliente (contact center). No obstante, los expertos jurídicos y los agentes sociales ya confirman que sus efectos jurídicos reales se van a extender con rapidez a todas las actividades laborales del país.
El origen de la sentencia sobre los festivos en sábado
La resolución judicial, con fecha de este 19 de mayo, da la razón jurídica completa a las demandas presentadas por los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO. A esta iniciativa colectiva también se unieron posteriormente las organizaciones de trabajadores CIG, CSIF y STC contra la patronal Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX).
La Audiencia Nacional ha declarado que no se ajusta al derecho laboral la estrategia generalizada de las compañías de no compensar los días festivos nacionales, autonómicos o locales cuando la jornada habitual del empleado se produce de lunes a viernes o de lunes a sábado.
Hasta la fecha, cuando los festivos en sábado coincidían con la jornada de libranza fijada en el contrato de trabajo, el personal perdía esa jornada de descanso de forma definitiva. A partir de este momento, la justicia determina de forma clara que estas jornadas festivas no pueden ser absorbidas ni neutralizadas por los cuadrantes de las empresas.
Un derecho laboral blindado de 14 días libres al año
Los sindicatos celebran esta resolución como un hito histórico que acaba con la confusión generada por normativas previas. Desde el sindicato USO recuerdan que los 14 días festivos anuales fijados por ley en España deben ser disfrutados en su totalidad por todas las personas de la plantilla, sin importar el tipo de jornada o distribución horaria que tengan firmada.
Esta sentencia apuntala el marco normativo y complementa el camino que inició el Tribunal Supremo el pasado 30 de abril de 2025. En aquel momento, el alto tribunal fijó criterios claros para las jornadas distribuidas de lunes a domingo, pero no especificó la problemática concreta de los sábados. Ahora, la Audiencia Nacional cierra la brecha legal y unifica el criterio para proteger la salud laboral y el descanso de los trabajadores en todo el territorio nacional.