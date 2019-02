Esta es Naiara, la tinerfeña que ‘ha conquistado’ a Luis Fonsi

Se llama Naiara Hernández, tiene 21 y, pese a reconocer que “como mucho” ha cantado “en las fiestas de Tejina”, lo cierto es que conquistó a Luis Fonsi, juez del concurso La Voz, en Antena 3, justo en el día en el que el mismo alcanzaba una audiencia de 3.041.000 espectadores.

“No sé si seré capaz de llevar a cabo en el escenario los consejos que me han dado”, reconocía antes de su actuación en relación a lo enseñado por una de las profesoras del programa, pero vaya si lo consiguió. Naiara eligió la canción Will you still love me tomorrow, de Amy Winehouse, y Luis Fonsi y Antonio Orozco no dudaron en girar su sillón para hacerse con la voz de la tinerfeña.

El cantante, además, tuvo palabras de recuerdo para Tenerife. “Fue un sueño cruzar el charco, gracias a la Isla toda España me conoce. Gracias”, dijo Fonsi.

Ambos acabaron cantando juntos Imagíname sin ti