Fabiana Rosales: “Queremos dejar un país libre a nuestra hija”

La política unió el destino de Juan Guaidó y Fabiana Rosales. Una joven periodista, de 26 años, que nació en un pequeño pueblo del estado de Mérida y conoció al actual presidente encargado de Venezuela cuando dio el paso a la política activa, en Voluntad Popular, a finales de 2011. En esta entrevista, la primera dama interina, deja entrever que uno de los grandes retos que afronta el país en este proceso de transición es la recuperación de la idea de familia. Y así lleva simbólicamente al terreno de su propia vivencia familiar, la finalidad del cambio que lidera su pareja: “Nuestro objetivo es dejar un país libre a nuestra hija”.

“Esa es nuestra herencia. Es lo que quiero que ella diga cuando sea grande: mi papá y mi mamá me dejaron un país libre. Y quiero que mi hija esté tan feliz en este país, que diga, gracias por lo que me regalaron”, comenta la persona que está más cerca de Guaidó en estos momentos decisivos para el futuro de Venezuela, con el deseo de que esta pequeña de dos años que tienen en común, Miranda, “pueda crecer en una generación donde el odio no gobierne,donde el rencor no sea el que manda”.

Rosales habla de las motivaciones que le hicieron dar el salto a la política: “Cuando esta revolución llegó al país, estaba muy chiquitica. Yo nací en un país distinto, en un país hermoso, y vi cómo lo fueron destruyendo, cómo el odio lo fue acabando”. Así las cosas, se dio cuenta de que había que tomar partido. “A esta generación nos tocó involucrarnos. Si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros, porque somos los principales afectados. Nuestro futuro es el que están coartando”.

📹📹 La entrevista a Fabiana Rosales, en exclusiva por EL NACIONAL – DIARIO DE AVISOS, aquí