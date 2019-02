Hasta en la sopa

Estoy hasta las bolas de las apariciones de Sánchez en las televisiones. De Sánchez y de sus amortizados ministros y hasta del mentiroso Tezanos, ese que amaña encuestas a favor del PSOE utilizando un organismo oficial, como es el CIS. Sánchez ha pasado de estar volando todo el día a hacerse omnipresente en las televisiones, en las que controla Roures y en las que controla él. Ya Televisión Española no se puede ver, no digamos La Sexta y tampoco digamos Cuatro. Las cadenas se han convertido en un asco y, como Fungairiño, aquel fiscal, yo ahora no veo sino los documentales de la BBC, desde el cocodrilo hasta el orangután. Sánchez es un obseso político, al que no le queda un gramo de credibilidad y que se ha autonombrado candidato a la Presidencia, sin que yo sepa que se hayan celebrado primarias en el PSOE. Alfonso Guerra lo dejó claro el otro día: “Yo no sé a quién voy a votar porque el PSOE no tiene todavía candidato”. Parece claro el ascenso imparable de Vox, que le roba votos al PP y a Ciudadanos y dicen que también a los partidos de izquierdas. Yo no voy a tener inconveniente, cuando toque, en revelar cuál será mi decisión en las urnas, pero desde luego ni el fatuo ni el de la coleta van a contar con mi sufragio, porque me da vergüenza que gente como esta gobierne mi país. Además, escribir de política, aún en campaña, se me hace muy aburrido y voy a poner otro freno a mis temas de escritura, derivándolos hacia otros campos. Que no sólo de la política vive el hombre. Por cierto, ¿a qué espera el mundo a intervenir en Venezuela? ¿A que Maduro acabe con la población a fuerza de hambruna y ausencia de medicinas? Menudo animal.