“Hay gente de Coalición Canaria que ha trabajado para boicotear los convenios con Madrid”

-Siempre empezamos esta entrevista preguntando si se va a presentar, pero en su caso está claro que así será…

“Justamente ahora estamos en el proceso del PSOE de toda España para elegir a sus candidatos y candidatas, tanto para las generales como en las autonómicas. A mí me gustaría volver a estar en el Parlamento de Canarias durante la próxima legislatura, como es sabido”.

-¿Por qué quiere repetir en la Cámara regional?

“Por varias razones. Esta que termina ha sido mi primera experiencia como parlamentario, y este bagaje acumulado durante estos años quiero ponerlo al servicio del partido. Pero también porque estoy convencido de que a partir del 26 de mayo esto va a cambiar”.

-¿En qué sentido?

“Se va a abrir una nueva etapa política en Canarias, como ya dije en el reciente Debate sobre la Nacionalidad: El 26 de mayo se acaba el régimen del 93, año de la moción de censura de Manuel Hermoso contra Jerónimo Saavedra. A partir de ahí empezó el protagonismo, casi la hegemonía, de ATI, luego AIC y ahora Coalición Canaria. Desde entonces solo han habido presidentes de CC”.

-¿Podría profundizar sobre lo que usted llama el régimen del 93?

“Además de esa hegemonía política, también está el control económico y mediático que hemos sufrido en Canarias durante 25 años. Es tremendo, porque hay canarios que no han visto otra cosa en su vida que gobiernos de Coalición Canaria. Pero se va a terminar ese régimen del 93, insisto, y quiero estar en el equipo que va a protagonizar ese cambio, que estoy convencido de que va a ser el del PSOE”.

-¿Debe interpretarse ese deseo de acabar con la hegemonía de CC como una mano tendida a otras fuerzas progresistas en el Parlamento autonómico, dada la previsible dispersión del voto en las próximas elecciones?

“El único acuerdo que puede traer un cambio profundo para Canarias es de izquierdas. Es el pacto deseable y es al que el PSOE aspira. Hay que tener en cuenta también el contexto nacional, porque estamos también a las puertas de las elecciones estatales más importantes desde la Transición”.

-¿Por qué lo entiende así?

“Porque nos jugamos seguir en un país que progresa, donde quepa todo el mundo gracias a nuestro modelo de convivencia, o volver a una España de naftalina, de blanco y negro, la España que quieren Casado, Abascal y Rivera. La de la foto de Colón. Como ese es el contexto en el que se van a celebrar las elecciones autonómicas, el pacto de izquierdas es el mejor posible. Tenemos que sumar un diputado o diputada más”.

-¿Y si no lo consiguen?

“Habrá que buscar otras alternativas”.



-¿Qué le ofrece a los votantes el PSOE para que confíen en ustedes como líderes de ese cambio?

“Que el poder político no esté en manos del poder económico, nada más y nada menos. Este Gobierno, el de los últimos cuatro años en Canarias, ha gestionado pero no ha gobernado, porque las grandes decisiones estratégicas, las que tienen que ver con los asuntos importantes, se han tomado y se toman en los consejos de administración de los lobbys empresariales de Canarias. Es una realidad”.

-¿Puede poner ejemplos?

“Sí. Cuando hemos tenido que legislar en esta legislatura sobre el territorio, como fue la llamada Ley del Suelo, este Gobierno consultó previamente al lobby de la construcción y a otros que tienen que ver con la explotación económica del suelo. El borrador de esa ley nace, como sabe todo el mundo, en los despachos de empresas privadas”.



-¿Me dice otro caso?

“Lo mismo ocurrió cuando se propuso una tasa turística. Este Gobierno primero le preguntó a la patronal turística. Pero el caso más duro es el de la Sanidad, donde ni siquiera han disimulado porque han puesto directamente a un representante del lobby de turno al frente de la Sanidad Pública. El consejero José Manuel Baltar, representante de la sanidad privada, incluso tuvo que abstenerse en la toma de decisiones porque forma parte de la empresa privada. En resumen, queremos un cambio para que las decisiones que afectan al día a día de los ciudadanos se tomen desde el ámbito de la política. Con mayor o menor acierto, pero sin ataduras con los lobbys empresariales, que son los que han estado mandando en esta legislatura”.

– Aunque parcialmente ya ha respondido, insisto en preguntarle sobre cómo cree que afectarán unas elecciones estatales justo antes de las autonómicas.

“Personalmente creo que al PSOE de Canarias le va a venir muy bien, porque la ciudadanía española, no solo la canaria, le va a dar mayoritariamente su apoyo al PSOE, al proyecto de Pedro Sánchez. Y ese apoyo es a una España donde todos cabemos, esa de la que hablaba Pedro Zerolo cuando decía que en la España que él quería caben todos, incluso los que tienen una idea de España en la que no cabía él. Pues bien, ese apoyo mayoritario al PSOE de Pedro Sánchez supondrá un chute de energía para nuestros alcaldes, candidatos a los cabildos y, claro, a la Presidencia del Gobierno de Canarias”.

-Pero su principal rival por la Presidencia de Canarias es CC, cuyo rol en unas estatales es distinto por motivos obvios…

“CC lleva desde el minuto uno construyendo un relato sobre el gobierno socialista de Pedro Sánchez muy próximo al de la derecha, con argumentos del tema que si España nos roba o que se lo llevan todo para Cataluña… Lo último que le hemos oído a Fernando Clavijo es que le daba igual la exhumación de Franco. Han comprado el paquete completo de la plaza de Colón. Y con la celebración de las elecciones generales se va a demostrar que ese discurso de CC, idéntico al del PP de Casado, diciendo que en estos ocho meses de Sánchez en el Gobierno de España se ha castigado a Canarias, se lo van a tener que comer cuando ganemos las elecciones en las Islas. Y las ganaremos, porque el de Sánchez ha sido un buen Gobierno para Canarias, porque ha demostrado que se pueden poner en práctica políticas sociales que estaban desterradas desde hace una década, como la subida del salario mínimo interprofesional, la actualización de las pensiones, el adiós al copago farmacéutico o las mejoras de las becas. Todas esas medidas, adoptadas en esos ocho meses, benefician y mucho a Canarias y a los canarios”.



-Hablando de Sánchez. ¿Le gustó Manual de resistencia?

“Si la digo la verdad, no lo he terminado porque me regalaron hace apenas unos días y estoy en ello. [Sonríe] De cualquier modo, con el libro ya hemos conseguido una cosa: Que la derecha lea y compre libros. Solo por eso ya merece la pena”.

-¿Usted ya lleva lo suficiente como para escribir su propio manual de resistencia?

“[Ríe abiertamente] La verdad es que sí. Es verdad que resistir es importante en política, porque es una carrera de fondo. La verdad es que me identifico con Pedro en esa resistencia a los embates orgánicos, pero también a los externos”.

-Pasemos entonces a La Laguna. ¿Sabe en qué se gastaron los 25 millones de euros destinados a Las Chumberas, que solo se han justificado 3,8?

“La verdad es que no tengo ni idea, pero la verdad es que las noticias son preocupantes. Es una mentira más de CC sobre lo que ha pasado con los convenios estatales. Clavijo ha sido muy duro con Sánchez, pero nunca le he oído nada sobre la corrupción de la Gürtel, por poner un ejemplo. Entonces hablaba de complicidad con Mariano Rajoy, el que mandaba mensajes de ánimo al tesorero corrupto de su partido, Luis Bárcenas. Pero no oí entonces ninguna condena por parte de Clavijo, que desde el minuto uno ha ido contra el Gobierno de Pedro Sánchez”.

-¿A qué achaca esa actitud?

“A que Clavijo ha dado a Coalición Canaria un giro descarado hacia la derecha, y eso lo pagará en las urnas”.

-Le preguntaba por Las Chumberas…

“Es que, como le decía, en ese relato de mentiras se incluye lo de Las Chumberas. Quisieron hacernos creer que el responsable era el Ministerio de Fomento, cuando en realidad es Fomento quien ha puesto el dinero, mientras que el Ayuntamiento de La Laguna, con su mala gestión, ha puesto en riesgo todo el proceso. Aún así, se les dará otra oportunidad porque pensamos en los vecinos”.

-¿Por qué tanta bronca con los convenios?

“Porque hay gente de CC que ha jugado a la deslealtad más absoluta. Esa gente de CC que no quería que se firmasen los convenios hasta el último minuto. Mientras unos de CC estaban negociando los convenios, otros estaban por fuera conspirando para que no salieran adelante, Ellos saben que es así”.