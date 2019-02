Hernández Zapata: “Este gobierno es el que más aparcamientos ha creado en Los Llanos de Aridane”

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Mariano Hernández Zapata, defendió la política de aparcamientos públicos realizada en este mandato, después de que los grupos políticos de la oposición le afearan al Gobierno local el intento de convertir los estacionamientos próximos al Centro de Salud en zona azul, pintando un total de quince plazas, aunque finalmente no se llegó a autorizar.

“En este mandato hemos puesto casi 1000 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas en el centro y en los barrios del municipio. No nos podrán decir nunca que no hemos buscado soluciones al aparcamiento. A día de hoy no es un problema aparcar en los Llanos”, argumentó el concejal del PP, quien añadió que “este grupo de Gobierno es el que más aparcamientos ha creado en Los Llanos de Aridane”.

El portavoz de Izquierda Unida, Felipe Ramos, que presentó la propuesta de no poner como zona azul los aparcamientos del entorno del Centro de Salud, lamentó que el Gobierno municipal rompiera el consenso municipal que existía sobre esta materia, con el fin de compensar las plazas de este tipo de estacionamiento de pago que se perdieron al peatonalizar la avenida Venezuela, en un espacio que aseguró que no tiene carácter comercial. Reconoció que es complicado encontrar aparcamiento en la zona, “pero es algo que debemos abordar conjuntamente con el Servicio Canario de Salud”.

La concejal socialista Amparo Martín criticó que “el PP actúa a golpe de decreto” y señaló que si el grupo de Gobierno “ha reculado” con esta zona azul es por la proximidad de las elecciones. “Pedimos que se vuelva a la senda del consenso”, concluyó.

Por parte del grupo de Coalición Canaria, Pío Lorenzo, defendió el sistema de zona azul en el municipio, pero criticó el “malestar y desconfianza” que generó entre la ciudadanía la decisión de poner este espacio como zona azul. “Hay que buscar otras plazas para cumplir el contrato con la empresa pero no se entiende cómo se decide pintar esta zona”.

La moción fue aprobada, aunque ya desde el Gobierno municipal habían garantizado que no sería zona azul este entorno. En lo que hubo consenso entre todos los grupos es que existe un problema de estacionamiento en el Centro de Salud en horas puntas, lo que requiere de buscar una solución tanto para los usuarios como para los trabajadores del Servicio Canario de Salud.