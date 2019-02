“La gripe se cura sola; no hace falta acudir al centro de salud” ¿Ingenio, cachondeo o hartazgo?

Oiga, hay formas y formas de aconsejarnos cómo afrontar y sobre todo cómo prevenir la temida gripe por estas fechas. Pero lo que ayer apareció escrito en un centro de salud del Norte a modo de anuncio (vaya usted a saber quién puso el cartelito de marras) suena a cachondeo. El pico que alcanza la enfermedad estos días se ve que hace estragos no solo entre los afectados sino en el personal sanitario que no da abasto para atender tanta demanda. Pero de ahí a decir que la gripe se cura sola y que no hace falta acudir al centro de salud…