La mirada ‘asesina’ de Felipe VI a Torra se convierte en uno de los memes del año

Cuando el sentimiento se impone a la diplomacia, la mirada no miente. Algo de eso le debió pasar al rey en su visita a Barcelona, donde recibió el desaire de TORRA y COLAU, que no lo recibieron en la inauguración del Mobile World Congress, lo que no evitó que FELIPE VI compartiera mesa con el president y la alcaldesa.

Está claro que las obligaciones protocolarias son las que son, pero todos somos humanos y el monarca no pudo disimular una mirada asesina. No hace falta decir que ya es uno de los memes del año.