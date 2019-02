La promesa del abuelo con cáncer que conmueve a las redes

La viralidad en Twitter ha colocado en el centro de las búsquedas una bonita historia que tiene como protagonistas a un abuelo y su nieta.

Y es que ella, a través de una publicación en dicha red social, ha querido compartir la promesa que él le hizo, a pesar de padecer cáncer.

Sin ir más lejos, le prometió que “aguantaría cuatro años más” con tal de verla alzar su título. Esta emotiva historia no queda ahí, pues ella respondió prometiéndole que lo haría.

Mi abuelo me pregunto “cuantos años dura la carrera?” Le dije que dura 4 años y me dijo “yo te juro que 4 años aguanto, pero quiero verte con el titulo” Él sufrió un infarto hace años y hoy en día tiene cáncer. Prometo que en 4 años me vas a ver con el titulo abuelo ❤ pic.twitter.com/QK7X3gfOq3

— Lů💚 (@lu_villar_) 25 de febrero de 2019