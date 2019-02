La Reina Infantil del Carnaval: “Lo he vivido superbien, me ha encantado”

La niña Ylenia Rodríguez Domínguez, con 8 años y natural de Arona, se convirtió en la tarde del pasado domingo en la nueva Reina Infantil del Carnaval de Santa Cruz, con su fantasía Entre el pasado y el presente, de Santi Castro, y en representación de la boutique infantil La Princesa y el Guisante. Ylenia aseguraba ayer, tras la emoción vivida, que toda la experiencia ha sido muy bonita. “Lo he vivido superbien y me ha encantado”, afirma, por lo que anima a otras niñas a “que se presenten porque está superguay, y lo importante es participar, no ganar, y que luchen por su sueño”.

Ylenia tenía claro que quería ser Reina del Carnaval, por lo que llevaba un par de años pidiendo a sus padres, Estefanía Domínguez y Jordi Rodríguez, poder presentarse. “Veía los disfraces y todo por la tele, y me parecía superbonito”, cuenta con una sonrisa. Fue su tío quien consiguió hacer este sueño realidad. “Él trabaja en este mundo y le hacía ilusión que se presentara la niña”, que se había presentado ya al festival infantil de las fiestas de Valle San Lorenzo, por lo que la que puso en contacto con Santi Castro, relata su madre. “Me gustó que Santi fuese mi diseñador, porque es uno de los mejores y tiene un equipo superbueno”, cuenta Ylenia.

Desde diciembre llevan viniendo a Santa Cruz desde el Sur para ultimar los detalles de la fantasía, en la que Ylenia ayudó también a poner alguna piedra y que le “encantó” cuando la vio. Un trabajo en el que se ha implicado toda la familia. “Yo he estado en el taller con Santi y me ha encantado conocer al equipo, son bellísimas personas, sencillas y muy cariñosas. Para mí ha sido una experiencia que no se paga con nada”, añade su madre.

Un esfuerzo familiar que ha obtenido su recompensa con el título de Reina Infantil del Carnaval. “Me quedé supernerviosa, no me lo creí”, recuerda Ylenia sobre el momento en el que oyó su nombre como Reina. “Me siento superbien”, enfatiza.

Una emoción compartida, evidentemente, por sus padres. “Muy nerviosos, con ganas de gritar en ese momento. Es una emoción que no puedes explicar”, apunta su madre. “Estamos muy contentos, es la recompensa a muchos meses de trabajo”, añade su padre.

“Yo creo que estaba guapa”, afirma Ylenia cuando se recuerda con el maquillaje y la fantasía que, según indicó, no le costó mover por el escenario. “Su hermana (que cumple en breve dos años) no la reconocía dentro del traje, pero cuando salió la reconoció y le gritó ¡Tata!; fue todo muy bonito”, rememora su madre. Ahora toca disfrutar de todos los actos del Carnaval en los que participará, como la Cabalgata o el Coso, lo que más le gusta.

De mayor, diseñadora

Tanto le ha gustado la experiencia, que Ylenia dice que de mayor quiere ser diseñadora. De momento, su madre afirma que le va muy bien en el colegio, donde cursa 3º de Primaria en la actualidad. También hace patinaje artístico y gimnasia rítmica. “Me gusta mucho bailar y cantar”, señala Ylenia, “y también todo eso de peluquería, maquillaje y ponerse modelitos”, añade entre risas su madre. Además, Ylenia está dispuesta a presentarse de mayor al certamen de Reina Adulta del Carnaval. “Santi Castro que se prepare”, bromea su madre.

La niña salió el domingo al escenario del Recinto Ferial en tercer lugar y lo hizo con un diseño en el que los relojes fueron los protagonistas, con Ylenia marcando las horas al ritmo de la música. Su diseñador, Santi Castro, también es el autor de la fantasía que lucirá Ariadna Fregel, la candidata de DIARIO DE AVISOS a Reina Adulta del Carnaval 2019.