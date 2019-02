Los Premios Quirino anuncian las obras finalistas de su segunda edición

Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana han anunciado las obras finalistas en las nueve categorías de su segunda edición, que se celebrará el próximo 6 de abril en Tenerife. El anuncio se ha realizado esta tarde en la madrileña Casa de América en una rueda de prensa en la que han participado el vicepresidente del Cabildo y consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, junto a la directora general del ICAA, Beatriz Navas Valdés; Jorge Alvar, director de Infraestructuras, Sanidad y TIC del ICEX, España Exportación e Inversiones; Elena Vilardell, secretaria técnica y ejecutiva del Programa Ibermedia; Antonio Pérez-Hernández Torra, director general de Casa de América; Carlos Biern, presidente de DIBOOS; y José Luis Farias, coordinador de los Premios Quirino; además de representantes de las embajadas de Brasil, Chile, Colombia, México y Portugal.

Un total de veinticinco trabajos procedentes de siete países de la región se disputarán las estatuillas de esta segunda edición. Producciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Portugal optarán a los Premios Quirino en las nueve categorías en una selección que refleja la proyección internacional de la animación iberoamericana y que cuenta con una amplia representación de filmes orientados a público joven y adulto.

La animación española es la más representada con 13 candidaturas, mientras que Brasil presenta 7 finalistas, seguido de Colombia (5), Argentina (4), Chile (4), Portugal (3) y México (1).

El cortometraje español La noria es la obra con más nominaciones (3), siguiéndole de cerca la serie chilena Puerto Papel 2ª temporada – La vida de los otros y el largometraje colombiano Virus Tropical, con dos nominaciones cada uno.

La selección ha sido realizada por un jurado internacional integrado por el director y guionista Alê Abreu, la directora de arte de personajes de Pixar Deanna Marsigliese, el productor Gustavo Ferrada, la directora de ventas de Sola Media Barbie Heusinger y la jefa de desarrollo de Xilam Animation Marie-Laurence Turpin. Las biografías del jurado se pueden consultar aquí.

Los cuatro largometrajes que optan al Premio Quirino son: los españoles Another Day of Life y Buñuel en el laberinto de las tortugas; el brasileño Tito e os Pássaros y el colombiano Virus Tropical. Por su parte, las series finalistas son las chilenas Petit y la segunda temporada de Puerto Papel – La vida de los otros (la primera temporada fue finalista en Premios Quirino 2018) y la brasileña Irmão do Jorel – Seja Brócolis!.

En la categoría de cortos los candidatos son: los españoles La noria y Soy una tumba y el brasileño Guaxuma. Por su parte, en la categoría de obras de escuela, las obras finalistas son la portuguesa O Chapéu, la mexicana Reverie y la española Patchwork.

Además, otras 16 obras optan al Premio Quirino en las categorías de obra innovadora, obra de encargo, desarrollo visual, diseño de animación y diseño de sonido y música original. La lista de todas las obras finalistas se pueden ver aquí.

La segunda edición de los Premios Quirino recibió un total de 244 obras de 16 países.

Continúa abierta la convocatoria al Foro de Coproducción

Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana mantienen abierta la convocatoria para participar en el Foro de Coproducción y Negocio, actividad profesional que se desarrollará los días 5 y 6 de abril.

La preinscripción para el Foro de Coproducción, dirigido a empresas, productoras o canales de televisión iberoamericanas o con interés en Iberoamérica, está abierta hasta el próximo 22 de febrero. El encuentro congregará a profesionales de la región en reuniones B2B, mesas de trabajo y conferencias en el que se hablará del estado de la industria de los diferentes territorios. Este año el foro cuenta, como novedad, con la participación y patrocinio de ICEX, España Exportación e Inversiones y Animation From Spain.

Entre los primeros participantes del foro confirmados se encuentran Discovery Kids, Cartoon Network, RTP, RTVE, CLAN Internacional, Sola Media, Indie Sales, PlayKids, Cake Entertainment, Dandelooo, Autour de Minuit, Xilam Animation e Ikki Films; así como representantes de las asociaciones de productoras de animación: DIBOOS, GEMA Colombia, Animar Cluster – Cluster Argentino de Animación & VFX y ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação, entre otras.

El año pasado se realizaron alrededor de 350 reuniones y participaron profesionales de 20 países.