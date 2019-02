Maite Tena Bencomo: “Me decidí tras ganar tres concursos de misses de más de 30 años”

Es la candidata con más edad (35) de las 19 participantes que aspiran a convertirse el próximo 27 de septiembre en reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, pero su mirada y su voz delatan que tiene la ilusión de una niña. Y lo hace porque Maite Tena Bencomo se considera “una novelera” a quien le encanta el Carnaval, que ha vivido con intensidad, sobre todo, en el Puerto de la Cruz. Llega con el bagaje de haber ganado tres veces, los títulos de Tenerife, Canarias y España en los concursos Miss +30 años (mujeres mayores de 30). Maite es norteña, natural de Los Realejos, de familia carnavalera, defensora de los animales, fan de la moda y una asidua de las redes sociales.

-¿Cómo es eso de presentarte con 35 años?

“En lo que es en cuestión de Carnaval es la primera vez que me presento, pero ya lo hice en 2016 al concurso de belleza de mujeres de más de 30 años y cada año he ido ganando el concurso de Tenerife, Canarias y el año pasado el nacional, en Málaga. Se puede creer en la belleza después de los 30, y cada meta u objetivo que te propongas es posible si no se pierde la confianza, mantienes la seguridad y crees en ti. Ahí ya dije que el siguiente paso era conseguir mi sueño y al menos ser candidata a reina del Carnaval de Santa Cruz, y mira, aquí estoy”.

-¿Y tienes alma carnavalera?

“Siempre me ha gustado, porque desde pequeñita he estado en grupos coreográficos del Puerto de la Cruz, aunque yo soy de Los Realejos. Desde entonces siempre quise ser candidata, pero nunca di el paso, porque no terminaba de creer en mí y me veía insegura. Ganar esos tres certámenes con más de treinta años me dio ese empujón que me faltaba”.

-¿Fuiste tú a buscar esa posibilidad o te convenció alguien de tu entorno familiar?

“Fue iniciativa propia, pura y dura. Soy una novelera, siempre me ha gustado el Carnaval. Bailar siempre me ha gustado y cuando me vi fuerte decidí dar el paso”.

-¿Qué me dices del grupo Fedola, tu patrocinador en el Carnaval?

“Es una empresa que de la nada, con un burro llevando papas para vender se ha ido construyendo poquito a poco, pasando al día de hoy a tener una cadena hotelera, librerías, alimentación, náutica… Una empresa 100% canaria que apuesta por lo nuestro. Tiene el valor de la humildad con la que yo me identifico. Y si encima su diseñador es Alfonso Baute, que es de aquí, del Norte, no me lo pensé dos veces y me presenté al casting. Desde aquí le doy las gracias por ello, ya que han ayudado a que tanto Alfonso como las diferentes chicas que nos hemos presentado bajo su nombre hayamos podido hacer realidad nuestro sueño”.

-¿Y qué dices de tu traje, que lleva por título de fantasía Alma?

“Desde un primer momento le dije a Alfonso que yo quería colaborar en la fantasía, y me dijo que sí, claro. Eso me dejó supercontenta, porque ver la fantasía que eran cuatro hierros en septiembre a lo que es ahora, me encanta, porque ahí también he visto reflejado mi trabajo y mi dedicación. Me gusta muchísimo. Es una fantasía muy elegante y fina. Engloba lo mejor de las fantasías realizadas hasta ahora por Alfonso”.

-¿Y has tenido que subir o bajar de peso para poder llevar ese traje?

“Te voy a ser sincera, yo siempre he ido al gimnasio, soy una chica que siempre me ha gustado cuidarme y demás, y ahora no he salido de mi rutina, porque siempre he mantenido lo que he venido haciendo siempre, aunque ahora evidentemente he fortalecido más lo que es la espalda y el cuello por el tema de llevar el traje, pero manteniendo la misma rutina de siempre y mi peso habitual”.

-¿Estás casada o soltera?

“Estoy soltera, pero tengo una relación desde hace 15 años”.

-¿Tienes hijos?

“No, pero como si los tuviera, porque soy animalista y trato a los perros como si fueran mis hijos. Ahora se me acaba de morir una perra y mantengo a otra, por lo que me considero una madre perruna”.

-¿A qué te dedicas?

“Soy técnico superior en Integración Social”.