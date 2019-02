Marcos Lorenzo: “La carretera es una deuda histórica con Tijarafe y la comarca”

El alcalde de Tijarafe, el nacionalista Marcos Lorenzo, está convencido de que el municipio y la comarca no pueden seguir esperando por las prioridades que Cabildo y Gobierno de Canarias han dado a otras vías, en detrimento del interés de más de 6.000 vecinos y de una parte importante del territorio palmero.

– Se acaba el mandato. ¿Quedan prioridades que no hayan sido atendidas?

“Sí claro, siempre hay cosas que mejorar, pero es notorio que tras estos cuatro años quedan menos que al principio, eso denota gestión. Dentro de esas tareas pendientes está aumentar la dotación de viviendas de promoción pública en Tijarafe. Si bien uno de los logros en esta legislatura ha sido desbloquear y encarrilar la ejecución de la promoción de 11 viviendas en la Urbanización Ntra. Sra. de Candelaria, no la vamos a poder ver en construcción antes de mayo. A estas viviendas se sumarán las que saldrán del proyecto del edificio del vivero de empresas con financiación del FDCAN que también ha arrancado. La promoción de vivienda pública es algo básico para fijar población en nuestro municipio”.

– Esta legislatura ha habido momentos muy convulsos en el ecuador del mandato, cuando tenía usted que acceder a la alcaldía.

“Mi valoración es positiva, para mí era la primera experiencia de gobierno en pacto y creo que ha sido muy constructiva; a parte del hecho de los pactos son bastantes frecuentes en democracia. Hemos demostrado que, poniendo la gestión como prioridad frente al enfrentamiento o la confrontación política, es posible avanzar. Es bueno hacer memoria y recordar que el único pacto local en La Palma entre el PSOE y CC esta legislatura en el que no se siguió el criterio de dar la alcaldía a la lista mas votada fue Tijarafe. Esto fue así porque nuestro grupo, con 5 concejales, quiso ofrecer una alcaldía compartida al PSOE, con 3, para demostrar que nuestro interés no era la vara, sino trabajar para nuestros vecinos. Nuestra actitud facilitó el crear la confianza necesaria para empezar a trabajar bien en pacto. Ese gesto, creo que muy generoso por nuestra parte, hacía aun mas incomprensible la situación de duda que se generó por parte de nuestros socios en el momento de ceder la alcaldía a mitad de mandato. Por fortuna, tras esos días convulsos, todo volvió a la normalidad y la palabra dada y la seriedad se impusieron”.

– ¿Volvería a pactar con el PSOE o atenderá a lo que decida su partido en materia de pactos?

“Volvería a pactar con el PSOE y con cualquier otro grupo que nos ofrezca las mejores garantías y capacidad para trabajar por nuestros vecinos. En el ámbito local las fronteras ideológicas se desdibujan más y crece mucho la influencia del factor humano. Esto no quiere decir que rechace o no vea las ventajas de un pacto en cascada, que evidentemente las hay si se aplica con seriedad y lealtad”.

– Una de las tareas pendientes son las comunicaciones por carretera. ¿Se sienten abandonados en esta materia?

“Sí, es una cuestión pendiente y nos sentimos olvidados. La carretera es una deuda histórica que tiene el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma con Tijarafe y la comarca noroeste. Es inadmisible que bien entrado el siglo XXI sigamos circulando y jugándonos la vida, por una vía cuya dimensión, trazado y ejecución datan, en el caso del Time, de la época de la segunda república, de los años 30 del siglo XX. Primero fue el puente de los Tilos y la carretera del norte que, por datos de volumen de tráfico, su ejecución en el tiempo no se hubiera justificado antes que la nuestra, pero su mal estado aconsejaba empezar allí y nosotros, por solidaridad, así lo entendimos también. Tocaba esperar. Luego, a mediados de la década de los 2000, cuando ya parecía que sí que nos tocaba, vinieron las riadas y el incendio posterior en el sur de la isla. La carretera quedo bastante dañada en algunos puntos y se decidió que en lugar de parchear se iba a acometer la mejora integral de esa vía. Otra vez el noroeste a la cola. Luego vino la crisis, y el gobierno del PP en Madrid se cargó el convenio de carreteras con Canarias y ralentizó aún mas la ejecución de esas obras. El penúltimo episodio de este lamentable olvido fue la circunvalación de Tazacorte. Una obra amparada en la suposición, errónea, de que el volumen del tráfico de mercancías que iba a generar el nuevo puerto, hacía imprescindible sacar dicho tráfico pesado del casco del municipio bagañete. Nada mas lejos de la realidad, mercancía ninguna y, si acaso, la esperanza del transito de cruceristas. Con este relato se entiende que los alcaldes y vecinos del noroeste de La Palma nos pongamos en pie de guerra cuando oímos hablar, por ejemplo, de la vía entre El Remo y La Zamora, ¡ojo!, vía que creo que sí es buena para la isla pero nunca antes de la mejora de la LP-1 a su paso por Tijarafe, Puntagorda y Garafía. Ya está bien, nos toca”.

– Y pese a todo en materia turística han logrado un avance muy importante.

“Estamos recogiendo los frutos de una apuesta por el futuro de Tijarafe a partir de la planificación, iniciado por el equipo de Juan Manuel González en el 2000 y continuado por nosotros. Ejemplos como el notable desarrollo y empuje del sector turístico en Tijarafe o Puntagorda, hablan claramente de que sí es posible generar desde lo local cambios en la economía. Tenemos 700 camas integradas en todo nuestro término municipal sin que haya un sólo hotel. No conocemos otro caso igual en Canarias”.