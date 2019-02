María José Chinea: “Lo único que puede decir de mi fantasía es que es muy emotiva”

Llega a la Gala de Santa Cruz de Tenerife con la vitola de haber sido reina en el Carnaval Internacional de Los Cristianos. De descendencia gomera, María José Chinea Cabrera, de solo 22 años, reside en Las Gallegas y aspira a coronarse de nuevo, aunque ella se considera tímida y modesta, y ya se da por satisfecha por disfrutar, como está disfrutando de todos los preparativos que culminarán mañana con la puesta en escena sobre el escenario del Recinto Ferial.

-¿Cómo ha sido eso de presentarte a la Gala de Santa Cruz de Tenerife?



“Se lo dije al diseñador, Jorge González, nada más coronarme reina del Carnaval Internacional de Los Cristianos. Entonces fui seleccionada entre 12 chicas y desde entonces el diseñador me acogió como si fuera de su familia. En mayo del año pasado recibí una llamada suya y me dijo que quería que fuera su aspirante a reina para el Carnaval de Santa Cruz de 2019, no te puedes imaginar la alegría que me llevé, porque era mi gran ilusión”.

-Y supongo que esa es la mayor aspiración de una joven carnavalera.



“Desde luego, porque desde muy pequeñita siempre esperaba que llegara el día de la Gala de la Reina de Santa Cruz de Tenerife para sentarme ante la tele. Es uno de esos momentos mágicos que siempre llevo en el recuerdo, ver como se abre el telón y aparecen fantasías espectaculares, tanto que me preguntaba como era posible hacerlas, hoy ya sé el trabajo y duro esfuerzo que requiere hacer un traje”.

-¿Qué recuerdas de tu reinado en Los Cristianos?



“Desde muy pequeña estuve en un grupo de baile y todos los años me subía al escenario del Carnaval Internacional de Los Cristianos. Cuando veía a las candidatas a reina, me moría de envidia. Hasta que un día yo también lo conseguí, aunque siempre soñaba con hacerlo en el Carnaval de Santa Cruz”.

-¿Tienes algún antecedente familiar en la familia de Carnaval?



“Mi bisabuela se presentó a candidata a reina del Carnaval de la tercera edad en 1989”.

-Te patrocina Fuentealta, uno de los patrocinadores con más éxito en el concurso. ¿Te consideras favorita?



“Sé que tengo una gran responsabilidad y me han tratado muy bien, pero en esto nunca se sabe, porque no conoces los otros trajes. Hasta que no llegue ese día no puedes prever nada, eso es lo mágico de la Gala”.

-¿Y qué me puedes decir de la fantasía, Bailando bajo la lluvia?



“Lo único que te puedo decir es que es muy emotivo. Soy una tumba. Está lleno de sentimiento y creo que el público lo va a notar cuando lo vea, o al menos eso espero, cuando baje del escenario”.

-Bailando bajo la lluvia suena a música.



“Desde luego, suena bien y también es muy emotiva. Muchos hacen apuestas, pero yo no voy a decir nada”.

-¿Y qué te gusta más, el sol o la lluvia?



“Soy más de sol, desde luego, pero la lluvia se agradece, y más yo que soy del sur de la Isla”.

-¿Qué estudias o en qué trabajas?



“El año pasado acabé la carrera de Magisterio en educación Primaria y este año me estoy preparando las oposiciones para entrar como maestra, con atención a la diversidad”

-Te encantan los niños.



“Yo desde pequeñita tenía claro que quería ser maestra”.

-¿Qué sueles hacer un día normal?



“Siempre me gusta tener cosas que hacer, no me gusta estar parada, me encanta correr, me gusta el estrés”.

-¿Y deporte?



“Siempre he hecho baile y ahora además hago gimnasia, y en estos días me he dado bastante caña”.

-¿En qué puesto saldrás al escenario?



“En el número 10, justo la mitad, nueve por detrás y nueve por delante”.

-¿Se te está siendo larga la espera?



“La verdad es que no. Cuando sé que a lo largo del día hay algún acto del Carnaval desde por la mañana ya estoy con la alegría en el cuerpo esperando que llegue el momento. Tengo la sensación de que quiero que llegue la Gala pero también que no llegue para seguir disfrutando de todo este proceso previo”.