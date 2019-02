Phe Festival se adelanta al verano con Joe Crepúsculo y Eme DJ

La marca Phe sigue extendiendo sus redes de buenrollismo y calidad musical con un nuevo concepto: Phe Club. Una pincelada del espíritu phe al que nos tienen acostumbrados.

Se trata de un festival itinerante de música y tendencias que se desarrollará en salas y recintos cerrados habilitados para la ocasión. Un circuito de música en vivo que se estrena por todo lo alto el 22 de marzo en Santa Cruz de Tenerife. Encabezan el cartel Joe Crepúsculo y Eme Dj, al que se suman Berna, La Maldita y un habitual en las islas como Mr Paradise.

Phe Club transitará después por el Puerto de la Cruz (31 mayo), Arrecife (1 junio), La Laguna (5 julio) y Las Palmas de Gran Canaria (6 julio). Un programa de actuaciones con artistas que marcan tendencia, que son referente nacional más allá de su música y la estética que practican, que incorpora igualmente las propuestas canarias más destacadas. Entre otros grupos ya confirmados están Hidrogenesse, Los Vinagres o We Are Not Dj’s.

< ► > Carolina Durante

Phe Festival nos aligera así la espera para los días 23 y 24 de agosto en el Puerto de la Cruz. Los primeros artistas confirmados son Ángel Stanich, Carolina Durante, Los Punsetes, Delaporte, Locoplaya y Cariño. Un cartel que nos tiene con la boca abierta y con mucho hype.