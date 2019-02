“Queremos entrar en el Gobierno de Canarias para levantar las alfombras y abrir las ventanas, dar un meneo”

El partido naranja ha accionado el exprimidor para sacar el jugo a la democracia interna, con zumo gusto. Entre los 6.000 inscritos en Canarias, los afiliados votarán el 1 y el 2 de marzo para elegir la candidatura de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno regional. La secretaria autonómica de Comunicación, la periodista Vidina Espino, antepone el mensaje a la cuota de pantalla.

-¿Cualquiera se puede postular a las candidaturas?

“Sí, bueno… No se necesitan avales, pero debes tener nueve meses de afiliación, estar al corriente de las cuotas y sin ningún problema con la justicia”.

-¿Qué tal el discurso de Fernando Clavijo en el debate sobre el estado de la región?

“El presidente del Gobierno se apropió de un logro que es de todos los canarios: la aprobación de las reformas del Estatuto de Autonomía y del REF, que venían de la legislatura pasada. También, de la salida de la crisis económica, cuando todavía hay más de un 30% de canarios que viven bajo el umbral de la pobreza, más de doscientos mil que buscan un empleo… Las tasas de paro y pobreza son muy superiores a le media nacional, algo que su Gobierno no ha sabido resolver en este tiempo. En cuanto a la sanidad, no se ha cumplido el objetivo que se ha marcado de reducir las listas de espera, a pesar de haberse invertido mucho más dinero, e incluso llegó decir que siempre va a haber listas de espera. Sobre la dependencia, lo mismo. Llevan cuatro años hablando de la Ley de Servicios Sociales y la han dejado para el final. Sin ficha financiera. ¿Un modelo educativo estable? Tanto que no se avanza. Lo que sí ha aumentado es el abandono escolar. En definitiva, hizo un balance de su gestión bastante plano, sin ilusión y con planes a muchísimos años vista. La realidad es que estamos atascados”.

-¿Como en las carreteras?

“Igual estamos en la creación de empleo… Por mucha diversificación, ha crecido la dependencia del turismo como sector principal de la economía. Estamos atascados en sanidad, en la educación o en la atención a la dependencia y hemos constatado que este Gobierno no tiene las medidas ni el impulso”.

-¿Cómo habría que interpretar la renuncia de Mariano Cejas a competir por la presidencia del Gobierno de Canarias?

“Con Mariano trabajo muy en equipo, así que ya conocía esa decisión antes de hacerla pública. Yo, como secretaria de Comunicación, y él, como portavoz autonómico, somos de las personas del partido que están más en contacto entre sí”.

-Al margen del ideario del partido, ¿con qué credenciales te presentas?

“Soy consciente de que no hay soluciones mágicas. Sin embargo, creo que Coalición Canaria ha caído en la resignación y pienso en otros tipos de políticas. Es fundamental, por un lado, bajar impuestos para incentivar la economía y el empleo, para que, a su vez, esa mejora de la economía sirva para potenciar los servicios sociales. Una de las claves será trabajar por el bienestar de las personas, y la educación es la herramienta que transforma a las personas, a la sociedad, que favorece la igualdad de oportunidades, que nos permite avanzar en el conocimiento y en la innovación. El Gobierno de Canarias no ha hecho los deberes”.

-El adelanto electoral era lo que reclamaba con insistencia Albert Rivera. Pero, al final, ¿el 28 de abril no altera, condiciona, la campaña para el 26 de mayo?

“Nosotros estábamos preparados. Llevábamos ocho meses pidiendo elecciones generales”.

-Desde que Pedro Sánchez entró en la Moncloa…

“Sí, un tiempo perdido, que no ha servido para nada. Si [Mariano] Rajoy hubiese dimitido o Pedro Sánchez, cumplido su palabra, habría sido muy distinto. Ahora nos llega la oportunidad de cambiar las cosas, de acabar con este ciclo de bipartidismo. Estamos convencidos de que, desde el centro, la moderación y el consenso se gobierna con mayor estabilidad, mirando a la España del futuro. Otros se recrean en el pasado”.

-¿Es conveniente, apropiado, anunciar el sentido de los pactos sin conocer ni por asomo el veredicto de las urnas?

“Hemos querido ser claros con la ciudadanía y explicar que bajo ninguna circunstancia vamos a pactar con Pedro Sánchez para hacerlo presidente del Gobierno, porque ha sido nefasto para España”.

-Ni el PSOE…

“El PSOE actual es Pedro Sánchez. Entonces, consideramos que el Partido Socialista necesita un periodo de reflexión en la oposición. No olvidemos que han estado dispuestos a ceder al chantaje separatista, se han retratado”.

-La opción que queda, salvo que Ciudadanos consiga la mayoría absoluta, sería sumar sus votos a los del PP y, probablemente, a los de Vox…

“Aspiramos a una amplia mayoría para evitar, precisamente, que los extremos condicionen la política de este país. Queremos conseguir esa gran mayoría social de consenso. En estas elecciones, más que nunca, es fundamental apostar por el centro, por el diálogo, dentro de la Constitución. Hay que proteger nuestra democracia”.

-¿Vox es de extrema derecha?

“Se molestan cuando les ponen esa etiqueta. Que se definan ellos. Es un partido que ahora no está en las instituciones de Canarias y lo que yo no quiero es hacerle la campaña a otro partido político. Prefiero hablar del mío, que es Ciudadanos”.

-¿El resultado del 28A influirá en las autonómicas canarias?

“Unas elecciones que vienen tan pegadas a otras pueden influir de alguna manera. Luego, cada lugar es muy particular. Aunque haya tendencias nacionales, en esta comunidad autónoma hay un cierto hartazgo generalizado por tantos años de Coalición Canaria”.

-El gato ese al que le pretender poner el cascabel es muy cariñoso, se deja querer, o de uñas largas y afiladas, según…

“Por eso, hay que movilizar a la gente para que participe y vote, que nos dé una mayoría para ocupar la centralidad, desde donde llegar a acuerdos de moderación, de sentido común para avanzar y desatascar los problemas con políticas útiles. Aparte de lo dicho, Ciudadanos representa la regeneración. Ha sido el partido que ha conseguido eliminar los aforamientos políticos en el Estatuto, suprimir ese trato de privilegio ante la justicia. Es importante hacer entender que la política no es una profesión, sino una responsabilidad que se ejerce en un determinado momento. Yo soy periodista, una comunicadora, no una profesional de la política. Lanzamos ideas nuevas a la sociedad para que mejora Canarias, en este caso, y la democracia”.

-A ustedes se les reprocha que no votaran a favor de la reforma del Estatuto…

“Nos abstuvimos porque no nos dejaron debatir casi nada. El 70% de las enmiendas que registramos las tiraron a la papelera sin debatirlas. Es un Estatuto que ya llevaban hecho. Lo del aforamiento nos costó muchísimo empeño. Hay cuestiones que no compartimos, como la creación de un Consejo de Justicia, que politiza el poder judicial”.

-Curiosamente, ese órgano lo había anulado el Tribunal Constitucional para Cataluña…

“Aquí aparece en el Estatuto”.

-¿Y la reforma electoral?

“No estábamos a favor de incrementar el número de escaños [de 60 a 70]. Todo lo contrario, defendemos una Administración con una dimensión adecuada y sostenible. Un problema de proporcionalidad entre el voto y la población no podemos solucionarlo ampliando el Parlamento. Hay otras fórmulas que no suponen ningún coste. La nuestra era mitad y mitad, por islas y población. Aun así, no pusimos palos en las ruedas y nos abstuvimos”.

-Por lo menos, los topes no son tan altos. Ciudadanos entrará, seguro… No como cuando Melisa Rodríguez se quedó a las puertas del Parlamento, en 2015.

“¡Ya veremos! En ello estamos. Salimos a ganar”.

-Las encuestas de hoy en día son menos fiables que una bola de cristal…

“Sí, la política está tan cambiante que estas campañas van a ser muy determinantes”.

-Si los mensajes se interfieren, ¿no se transmite confusión?

“Ese posicionamiento del comité ejecutivo nacional con respecto a Pedro Sánchez no afecta a los pactos en las comunidades autónomas, los ayuntamientos o los cabildos. Nosotros no hacemos pactos en cascada, sino que evaluamos la situación en cada institución. Eso sí, decimos lo mismo en todos los lugares”.

-¿Coalición Canaria está descartada por nacionalista?

“Ciudadanos se entendería con partidos constitucionalistas. Lo que deja fuera a Coalición Canaria de eventuales alianzas es el cansancio de la población”.

-¿Sin Clavijo habría opciones?

“Somos un partido de diálogo que está dispuesto a buscar el acuerdo sobre la base de un programa. Rechazamos el reparto de sillones o de puestos”.

-Quizá haya que sacarlo de ahí con una grúa. Si fuera de Ciudadanos, ¿sería candidato?

“De momento no se ha producido la imputación. En el supuesto de que ocurriera, nuestros estatutos son bastante contundentes y no iría en una lista electoral. Son nuestras normas”.

-¿Le pedirían la dimisión?

“Sí. Desde el respecto a la presunción de inocencia, debería dimitir o que su partido tome alguna medida para evitar que ese aferrarse al cargo deteriore la imagen de la institución, de la vida política”.

-Andalucía ha supuesto el estreno de Ciudadanos en responsabilidades de gobierno. ¿Es un modelo para Canarias?

“Se ha empezado a trabajar y se ha visto cómo se están desmontando chiringuitos. Había consorcios cuya única actividad había sido la fiesta de inauguración. Esa Administración paralela que durante 37 años había levantado el Partido Socialista se está desmantelando”.

-¿Encargarían aquí una auditoría de la Administración?

“Sí, quitaremos lo superfluo, lo que no cumpla una utilidad para la ciudadanía. Para invertir el dinero en lo verdaderamente necesario: la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, la investigación…”.

-¿Hasta dónde se extiende la red clientelar?

“Es difícil saberlo. Hay que entrar en los gobiernos para levantar las alfombras y abrir las ventanas, dar un meneo”.

-¿Los Presupuestos de la comunidad autónoma no han maltratado a Canarias?

“En función de las prioridades, también dejan mucho que desear; sobre todo, cuando no se ejecutan. Una de las asignaturas pendientes del Gobierno de Canarias es precisamente la ejecución presupuestaria. El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 era ficticio, porque había 10.000 millones de euros que no cuadraban. Además de eso, no respetaba lo que se acababa de aprobar: las ayudas a Canarias para compensar la lejanía y la insularidad, diferenciado de la financiación autonómica ordinaria. Ciudadanos apoyó el REF al considerar que nos iguala en oportunidades al resto de los españoles”.

-No es el cuponazo…

“Son aspectos distintos. No es lo mismo otorgar un privilegio a una comunidad autónoma [el País Vasco] con unos parámetros de bienestar mucho mayores a los de la media nacional que corregir las desventajas de Canarias por su lejanía e insularidad”.

-Melisa Rodríguez se ha consolidado en el círculo más cercano al líder del partido. ¿Continuará en el Congreso, donde es portavoz adjunta del grupo?

“Ella ha expresado su intención de volver a concurrir a las primarias. Sigue en Madrid, pero no abandona Canarias. Para nosotros es muy importante, un valor, porque también forma parte de la ejecutiva nacional”.

-¿Es la hora de Rivera?

“Cremos que es el momento, porque hemos visto lo que ha hecho Pedro Sánchez y el Partido Popular no es la opción, porque está manchado por la corrupción y trae debates del siglo pasado. Albert Rivera será un excelente presidente, porque tiene un proyecto de país, para España, y es una gran persona”.

-Si Ciudadanos se sitúa en el centro, ¿por qué lo ubican en el bloque de las derechas?

“Porque están muy nerviosos. Somos un partido de centro”.

-En febrero de 2017 sustituyó la socialdemocracia de su definición ideológica por el liberalismo progresista…

“Ciudadanos es un partido constitucionalista, liberal, demócrata y progresista”.

“Los periodistas no estamos aislados de la sociedad”

Siempre ha sentido inquietudes políticas. En el periodismo, esa es el área a la que más se ha dedicado. Imagen durante años de los informativos de Antena 3 en Canarias, Vidina Espino seguirá dando la cara pero desde un plano diferente. “No estamos aislados de la sociedad”, enfatiza. “Participamos en la actividad pública, contando historias cotidianas y denunciando lo que no funciona”. Una de las últimas noticias que transmitió en la tele fue la de “un señor al que, en 2018, lo citaban con el neurólogo para el 2021”. Si bien rechaza las presiones y el intrusismo en su oficio, niega que estos profesionales sean por definición autómatas al servicio de intereses sectarios: “Consciente de la línea editorial de la empresa en la que trabajaba, rigurosa con la libertad de expresión, he sido muy plural, guiada por el código deontológico y la ética”. Lo que la convenció para incorporarse a Ciudadanos fue la situación en Cataluña: “Me puse en la piel de esas personas que no querían separarse de España”. Continúa como profesora en la Universidad Fernando Pessoa.