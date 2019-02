Viernes a la sombra

Radio

Carlos Alsina (Onda Cero Radio) obtuvo un resonante éxito con la entrevista que hizo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la misma fecha que se celebraba el Día Mundial de la Radio. Documentos así no se obtienen en todas las emisiones: Alsina no solo acreditó su profesionalidad -aún se recuerdan otras entrevistas célebres, ...read more →