Rehabilitar la casa del césped cuesta más de 250.000 euros

La reforma de la conocida como casa del césped de Santa Cruz de La Palma tendría un coste entre los 250.000 y 300.000 euros. Un coste que aleja la posibilidad de rehabilitar este inmueble, que es de titularidad de la Autoridad Portuaria y que lleva años cerrada, para su utilización municipal.

Un cifra que aportó el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, que indicó que no habría en principio problema para que la Autoridad Portuaria cediera el inmueble. Pero esta inversión, sumado al hecho de que el Plan Especial del Casco Histórico prevé la construcción del nuevo Cabildo en la zona del césped no invita a ser muy optimista a que esta casa pueda albergar algún uso.

“El problema no es la cesión sino la reforma que hay que hacer dentro de la casa, que es normal que Puertos no tenga que realizarla porque no va a trabajar con ella”, comentó Matos, quien subrayó que desde hace más de una década se sabe que el nuevo Cabildo irá en el césped.

La utilización de este inmueble fue una propuesta del Partido Popular, cuyo portavoz, Juanjo Cabrera, en su etapa como alcalde abordó tanto con Puertos como con el IAC la conversión del edificio, que está en plena entrada de la ciudad, en un centro de divulgación de la astronomía, que permitiría darle una utilidad turística.

El grupo de Gobierno de Santa Cruz de La Palma, formado por el PSOE y CC, se ha mostrado contrario a destinar a esta finalidad. Recientemente, colectivos civiles han apostado por ampliar la Sociedad Cosmológica y destinar una parte a la astronomía en La Palma.