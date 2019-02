Sal y pimienta: Los Master of Wine comienzan las catas

Los 11 Master of Wine, cinco de los cuales están desarrollando su tarea principal en España, se encuentran ya catando los vinos de Tenerife, tras el recibimiento que le dio ayer, en el hotel Mencey, Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias; su homólogo en el Cabildo de Tenerife, Jesús Morales, y el consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal. Los entusiastas expertos en vino está previsto que hasta el domingo prueben unos 100 vinos elaborados por las bodegas de las Ias Canarias, que Narvay Quintero calificó como “únicos, singulares y en mi opinión los mejores del mundo”.

Una jornada intensa de cata de vinosç

La degustación prevista para ayer incluia las bodegas de Tacoronte-Acentejo, Valle de La Orotava e Ycoden-Daute-Isora. Ya por la tarde, en la Casa del Vino de El Sauzal, las islas de Gran Canaria, El Hierro y La Gomera tendrán la oportunidad de mostrar las elaboraciones de sus bodegas. De los 11 catadores, cuatro de ellos Pedro Ballesteros, Fernando Mora, Andreas Kubach y Almudena Alberca cuentan con la nacionalidad española. Pero no son los únicos Master of Wine que residen en nuestros país ya que Norrel Robertson (que vino en la expedición) y David Forer se han instalado en Cataluña, lo que demuestra el interés que despierta el sector vinícola español en el mundo. La expedición está coordinada por Pedro Ballesteros.

El Español estrena premios de gastronomía

El periódico digital El Español, asociado con DIARIO DE AVISOS, acaba de estrenar la I Edición de los Premios Cocinillas donde se han reconocido a los cien mejores restaurantes de Madrid en una gala celebrada esta semana en el hotel NH Collection Eurobuilding. Pedro J. Ramírez, director de El Español, destacó en el acto “el talento, entusiasmo y la capacidad de trabajo de Paolo Álvarez y Dani Salas” creadores de Cocinillas, la sección gastronómica del digital. Los premios se categorizan en tres, dos, un cuchillo y una recomendación. Con el máximo reconocimiento fueron distinguidos los diez restaurantes Sacha, Dstage, DiverXO, La Tasquita de Enfrente, La Bien Aparecida, Coque, Kabuki Wellington, Kappo, Santceloni y Alabaster. El periodista anunció que “a finales de mes habrá un nuevo Cocinillas” en el que el diseño no será la única sorpresa para los lectores. “El esfuerzo da sus frutos y hoy el proyecto, que lleva dos años funcionando, está más vivo que nunca”, manifestó el director.

Ángel León y Pedro Monje, premios de la academia internacional

La Academia Internacional de la Gastronomía, que preside Rafael Ansón, ha dado a conocer los ganadores de este edición. En las máximas categorías figuran Ángel León, conocido como el chef del mar y como Gran Premio del Arte de la Cocina, y Pedro Monje, director de sala de Via Veneto (Barcelona) con el Gran Premio del Arte en la Sala. Otro de las distinciones ha sido para el libro Arzak, editado por Planeta, que aglutina la historia y el saber de una de las grandes familias gastronómicas que ha dado nuestro país.

La Guindilla

Los desayunos en los hoteles

La muestra Madrid Fusión, celebrada la pasada semana en el Palacio Municipal de Congresos de la capital de España me permitió comprobar cómo los desayunos en los hoteles siguen siendo una de las asignaturas pendientes del sector. Dos hoteles, ubicados en el entorno del recinto ferial suspenden en esta asignatura. No es que pongan zumos y bollería industrial, que sería un mal menor, si que los huevos fritos los sirven en platos que no conservan el calor o ponen un jamón serrano tan tieso que parece la peor mojama. Y eso que lucen las cuatro estrellas.