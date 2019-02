“Ser candidata es un regalo de cumpleaños de mi diseñador y amigo David”

Yanira Hernández tiene 32 años y reivindica la posibilidad de que cualquier mujer, independientemente de la edad, disfrute de su sueño, en este caso, el de aspirar a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Confiesa que para ella ser candidata es una de las máximas aspiraciones que se pueden tener, “creo que como cualquier chicharrera”. Llega al Carnaval de la mano de su amigo y diseñador David Hernández, y lo hace con la ilusión que, a una carnavalera como ella, le proporciona participar en el espectáculo central de la fiesta chicharrera.

-¿Cómo surgió la posibilidad de ser candidata?

“David Hernández (el diseñador de su fantasía) es mi amigo. Trabajo habitualmente con él, haciendo distintos espectáculos. Formo parte de su cuerpo de baile y lo conozco muy bien. El día de mi cumpleaños del año pasado, el 30 de abril, me regaló la idea de presentarme a Reina del Carnaval y, por supuesto, dije que sí”.

-¿Lo había pensado antes de ese momento?

“Para mí era un sueño poder presentarme. Siempre había querido hacerlo, y lo veía ya imposible, sobre todo por la edad y también porque tengo una niña pequeña. La verdad es que ya creía que no lo vería cumplido, pero, afortunadamente, los sueños se hacen realidad, así que nunca es tarde”.

-Menciona el tema de la edad. ¿Con la Reina del año pasado, Carmen Lourido, es algo que se ha normalizado bastante?

“Sí bastante, además. Este año somos unas cuantas las que superamos la treintena, así que lo que hay que pensar es por qué no. Es verdad que la mayoría son chicas que están en la veintena o menos, pero hay que pensar porque las de 30 no vamos a poder disfrutar también de esta experiencia”.

-Entre otras cosas, porque lo que se valora es la fantasía…

“Exacto. Aunque también es cierto que sin candidata no hay fantasía que valga”.

-Una fantasía que imagino que está creada para usted…

“Sí. David pensó en todo momento en mí, en que esté cómoda, y la verdad es que me conoce muy bien, son muchos años, y yo misma puedo decir que me identifico muchísimo con mi fantasía”.

-¿Puede adelantar algo de lo que va a lucir sobre el escenario?

“Nooo (risas). Solo puedo decir que es precioso, muy bonito. Pero no puedo contar mucho más”.

-¿A qué se dedica en la actualidad?

“Ahora mismo estoy estudiando para entrenadora personal y profesora de fitness. Siempre me ha gustado mucho el tema del deporte y me he decantado por ello de forma profesional. Llevo muchos años dedicándome al espectáculo como bailarina. Me he movido entre el baile y el deporte, y ahora se me ha abierto esa puertita y no he querido desaprovecharla”.

-¿Cómo está viviendo su hija que sea candidata a Reina del Carnaval?

“Mi hija tiene cuatro años, y la verdad es que lo está llevando muy bien. Nada más pensar que va estar entre el público viendo a su madre para mí es un gran orgullo. No puedo describir lo que es tener a una niña sentada ahí viendo a su mamá desde abajo y espero que el día de mañana ella siga mis pasos y sea yo la que pueda verla a ella desde el público”.

-¿Entonces, le gustaría que ella fuera candidata?

“La verdad es que sí. Además, creo que podrá seguir mis pasos, porque ya se le ven maneras (risas)”.

-¿Es carnavalera?

“Mucho. He estado en varias comparsas, entre ellas Río Orinoco o Bahía Bahitiare y me lo han propuesto también otras, pero llega un punto de la vida en el que eres mamá y ya no puedes dedicarte tanto a esto. Pero no me lo pienso y cada año estoy desde el público animando, viendo los concursos y sobre todo la Gala de la Reina, que me encanta. Siempre ha sido un sueño que he querido cumplir, creo que como todas las chicharreras”.

-Se la ve muy ilusionada…

“Estoy en las nubes. Creo que es una de las cosas a las que más se puede aspirar y cuando te dicen que vas a ser candidata es algo muy grande. Ahora ya me voy centrando un poco, sobre todo por la acogida de la organización, el recibimiento de las demás chicas… Todo eso hace que lo vaya disfrutando más y se vayan pasando los nervios del principio”.