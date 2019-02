“Si Estado, Gobierno de Canarias y Cabildo siguen poniéndose de perfil, pediré el cierre del albergue”

-Cuenta con un amplio recorrido en las administraciones públicas, ¿qué le hace volver a la política local?

“Cuando me afilié al Partido Popular, uno de los motivos fue participar de la política municipal; quería ser actor y no espectador. Mi primera oportunidad fue en 2003 como concejal de Santa Cruz y a partir de ahí me han ido proponiendo cosas muy atractivas. Lo que me ha hecho volver es que me recuerden cuáles fueron mis raíces, además de que siempre hay que estar a disposición del partido. Cuando te proponen algo atractivo y además te dicen que te necesitan en este momento, hay que ser agradecido. Mantengo la ilusión y las ganas de transformar Santa Cruz porque desde 2003 hasta ahora, tampoco ha cambiado tanto”.

-¿Cree que no ha cambiado nada en estos 15 años?

“Si miramos la ciudad desde un punto de vista ombliguista, podemos decir que claro que se ha transformado, todo ha evolucionado en estos 15 años, pero si levantamos más la mirada y la comparamos con otras ciudades, nos damos cuenta de que hemos perdido muchos trenes”.

-¿Qué oportunidades cree que se han perdido?

“Por ejemplo, hemos perdido la oportunidad de las ciudades inteligentes. El Plan General del 92 establecía que a día de hoy Santa Cruz tenía que ser una ciudad con 300.000 habitantes y en cambio no solo no hemos ganado población, sino que hemos bajado. Si miramos las carreteras, siguen siendo las mismas, el modelo de empleabilidad tampoco ha cambiado y la calidad de vida no ha mejorado. Aunque no está peor, la ciudad no ha crecido como debía”.

-¿Y qué propone para revertir esa situación que describe?

“Lo que hay que tener es la ilusión en la toma de decisiones y pensar que hay que ser ambiciosos colectivamente. Por ejemplo, hay que reclamar las inversiones que merece una capital de provincia, tener zonas industriales perfectamente definidas o explotar recursos como la Zona Franca, en la que, por cierto, en estos últimos cuatro años Gustavo González de Vega ha hecho un trabajo magnífico, y al que un Gobierno en funciones ha cesado de manera vergonzosa”.

-¿Cómo se traduce esa ilusión en la práctica?

“Sin fórmulas mágicas. Lo que propongo es cumplir con los compromisos, hacer propuestas que sean alcanzables, no vender humo y hacer el trabajo para el que se contrata a los políticos, que es para ser proactivos en la toma de decisiones”.

-¿A qué se refiere con ser proactivo?

“A que no tiene sentido una ciudad que esté a la espera de que llegue un vecino a quejarse de que hay un bache o basura sin recoger, para hacer ese trabajo, porque eso es algo que debe hacerse desde el Ayuntamiento, hay que ir a por los problemas antes de que los vecinos los detecten. Hay que mejorar muchísimo la convivencia; en la ciudad que yo viví de niño había respeto por los mayores, por el patrimonio público, por el espacio ajeno, que son cosas que se han perdido. No somos referencia prácticamente en nada. La gente que se viene a vivir aquí lo hace porque no les queda más remedio, y se van al perímetro exterior porque no hay oferta de vivienda asequible y si hablamos del tráfico, es muy mejorable”.

-¿En qué es mejorable?

“Pues en lo mismo que planteaba en 2003 cuando estaba en Urbanismo, hay que trabajar en tres dimensiones. Seguimos teniendo una ciudad atenazada con dos arterias horizontales y no hacemos cruces a dos niveles, soterrando. Hay que preguntarse por qué no tenemos aparcamientos en vertical o por qué el 50% del tráfico que circula por la ciudad lo hace en busca de aparcamiento”.

-¿Cree que retomar la construcción de vivienda pública bajará los precios del alquiler?

“La solución de la vivienda no tiene por qué pasar por la oferta pública, sino por mejorar la oferta en general. Claro que debe haber promoción de vivienda pública, pero también privada. Ahora mismo, más de las mitad de las licencias que se están dando son para construir viviendas que se venden sobre plano, así que hay demanda. Pero también debemos impulsar la rehabilitación de vivienda antigua, algo que está haciendo el edil de Urbanismo (Carlos Tarife)”.

-¿Qué opinión le merece el enfrentamiento que ha mantenido Urbanismo con el Cabildo a cuenta del patrimonio?

“Conservar el patrimonio está muy bien, pero la gente lo hace siempre que le sea rentable. A nadie le interesa mantener ruinas y si la forma de incentivar esa conservación es mediante la edificabilidad, pues habrá que facilitarla. A la ciudad le interesa suelo libre, construir, calles abiertas, zonas iluminadas, incrementar la oferta de empleo, aunque sea en torno a la construcción. En casos como el de Miraflores, el tiempo ha dado la razón a la Gerencia, porque a Santa Cruz le ha venido muy bien liberarse de unas ruinas que estaban entorpeciendo el avance de la ciudad”.

-¿Es un avance tener un centro sociosanitario en Cabo Llanos?

“El Cabildo no se ha molestado en consultar al Ayuntamiento sobre qué necesidad de camas sociosanitarias tiene, no ha preguntado cuál es la demanda o la perspectiva, lo han hecho unilateralmente. Si yo hubiera sido el alcalde, hubiera llamado al Cabildo para preguntar por qué no me ha preguntado sobre una decisión que afecta a mi municipio, y por qué no me ha preguntado qué patrimonio hay disponible”.

-¿A qué se refiere con patrimonio disponible?

“Pues a que por qué no llegamos a un acuerdo para el Viera y Clavijo, el Balneario o el patrimonio estatal, como la antigua Casa del Mar o Tenerife 1. Tienes 30 millones, así que vamos a llegar a un acuerdo, ayúdame con mi patrimonio. Creo que ha habido falta de valor para lavarle la cara al Cabildo, mientras que este se han comportado con su soberbia habitual”.

-¿Cómo es la relación con el actual alcalde?

“Personalmente muy buena, tanto con el alcalde como con todos los candidatos que se conocen por ahora. Aquí no se trata tanto de política de partido como de personas. En mi caso, no me caracterizo por haber pisado callos a lo largo de mi trayectoria, ni por estridencias, de hecho, ni siquiera soy una persona demasiado conocida en medios… Quiero presumir, y espero que ellos opinen igual, de que tengo buena relación personal con todos, tan buena, que estoy dispuesto a ofrecerles trabajo en mi equipo”.

-¿Eso supone que el PP no pone límites a los pactos en Santa Cruz?

“Los límites son la legislación vigente, empezando por la Constitución y siguiendo por los programas electorales. Quien acepte nuestro programa y esté dispuesto a apoyarlo, bienvenido sea”.

-¿Opina lo mismo de Vox?

“No le voy a hacer la campaña a otro partido. Solo puedo decir que no voy a llegar a acuerdos con partidos que estén en contra de políticas sobre la mujer, eso sí que es una línea roja. En todo caso, a ese partido no le conozco ningún programa municipal, que es lo que me interesa. Habrá que escuchar las propuestas de todos sin ningún tipo de prejuicio”.

-¿Cómo valora el trabajo del PP como socio de CC?

“Creo que Santa Cruz ha tenido años de impulso gracias a la presencia del PP en el Gobierno municipal. Pese a que mis compañeros están al frente de áreas muy complicadas, han hecho un magnífico trabajo”.

-En esa gestión de la que habla, el área de Asuntos Sociales se está viendo impotente para atender a los inmigrantes que recalan en Santa Cruz desde el CIE de Hoya Fría. Desde su experiencia como subdelegado, ¿qué se está haciendo mal?

“Ahora mismo se están conjugando varios factores. El primero es que es el único CIE abierto en Canarias, de forma que todo extranjero que llegue de manera irregular a las Islas va a ser desplazado a Santa Cruz. A esto se une que el periodo máximo de internamiento es de 40 días y si no lo expulsas en ese tiempo, tienes que ponerlo en libertad. En la época del PP teníamos acuerdos de retorno para esos inmigrantes y si alguna vez no conseguimos expulsarlos, los trasladábamos a un centro temporal de internamiento de extranjeros. En este centro ofrecíamos techo, higiene, cama y comida, y vivir el tiempo que quisieran”.

-¿Entonces por qué cree que no se activa esa solución?

“La política actual del PSOE es enviar todos los inmigrantes a Santa Cruz, no tener acuerdos de devolución con los países emisores y soltarlos en la capital sin molestarse en buscar acuerdos con ONG o darles la oportunidad de darles techo y comida en un centro temporal. Esa gente acaba en Santa Cruz y acudiendo al albergue, que no tiene capacidad para atenderlos”.

-¿Y qué propone para solventar esta situación?

“Si soy alcalde de Santa Cruz y esta situación se sigue dando, es decir, no colabora el Gobierno del Estado, ni el de Canarias ni tampoco el Cabildo, que se está poniendo de lado, voy a proponer cerrar el albergue, porque el dinero de Santa Cruz está primero para los chicharreros y luego para el resto. Lo que pedimos es que el Cabildo promueva la apertura de albergues comarcales, que el Gobierno de Canarias nos ayude cofinanciando a ONG con la reubicación de inmigrantes o que lo haga el Estado”.

-Pero el albergue atiende también a muchos vecinos de Santa Cruz…

“Tendremos que buscar alternativas como financiación ad hoc con ONG, pero no podemos seguir pagando la mala fe del Estado o la puesta de perfil del Cabildo”.

-¿Ha decidido ya la lista? ¿Irá la primera teniente de alcalde, Zaida González, en ella?

“Aún no hemos decidido la lista, pero Zaida, con la que tengo una relación personal muy buena, tal y como ha dicho nuestro presidente regional (Asier Antona), estará donde ella quiera estar y ahora tiene un amplio abanico de elecciones”.

-Elecciones en las que las encuestas no dan muy buenos resultados al PP…

“La información más interesante que nos aportan las encuestas no son la fotografía de un momento, sino las tendencias, y en las últimas, aunque efectivamente reflejan que el PP ha sufrido un retroceso en el último año, muestran que estamos en ascenso. Tenemos el reto de recuperar a aquellas personas que han creído en el PP en el pasado. Sé que no habrá mayorías absoluta en Santa Cruz y que va a hacer falta llegar a acuerdos, algo a lo que estamos dispuestos para tener un alcalde del PP, aunque no ganemos las elecciones”.