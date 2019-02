Tijarafe se posiciona como el municipio con la mayor oferta turística extrahotelera de Canarias

Tijarafe ocupa el primer lugar en el ranking de municipios canarios con mayor número de camas turísticas extrahoteleras, un modelo de desarrollo turístico que ha logrado, de forma importante junto con Puntagorda, frente al resto de municipios palmeros. No es una casualidad. Tijarafe es, seguido de Puntagorda, el primer municipio que aprobó su Plan General de Ordenación.

Superó esa asignatura, que se ha demostrado como la más importante para lograr el desarrollo económico del territorio local, en el año 2000, y frente a otros que siguen en esa tarea desde hace más de 15 años, entre otros Santa Cruz de La Palma o Fuencaliente, o por otras causas Los Llanos de Aridane, cuyo documento de planificación quedó anulado por el Tribunal Supremo en el año 2015, lo que ha obligado al grupo de Gobierno a encargar la redacción de este importante documento, columna vertebral del municipio.

Los datos facilitados por el alcalde, Marcos Lorenzo, a partir de la consulta a la Oficina Técnica Municipal, señala la oferta de unas 700 plazas turísticas extrahoteleras, de las que 167 se encuentran en fase de tramitación, bien en fase de construcción o de obtener la licencia municipal para la ejecución de las obras. La oferta y la tipología de las viviendas es variada, con construcciones que forman parte de la oferta más tradicional de alojamiento rural, de valor etnográfico y rehabilitadas con fines turísticos, así como otras con la categoría utilizada antes de la Ley de las Islas Verdes, así como otro grupo también numeroso de alojamientos que han comenzado a desarrollar su actividad al amparo de esta normativa regional, que entró en vigor en septiembre pasado. Solo en la categoría de vivienda vacacional la oferta es de 112 plazas alojativas. Así las cosas, y aunque Tijarafe no descarta la futura construcción del hotel de La Tahona, recogido en el Plan Territorial Especial de Uso Turístico con unas 500 camas, los datos actuales no hacen pensar en una imperiosa necesidad que sí tienen otros municipios, bien porque no tienen planes generales de ordenación o bien porque la agilidad de las oficinas técnicas y la interpretación de la normativa, ralentiza los procesos.

Dice el alcalde Marcos Lorenzo que “esto no es solo un modelo para completar la renta de muchas familias, como así es, sino un modelo económico que funciona y del que no somos el único ejemplo, también está Puntagorda”. Las casas y las villas turísticas en Tijarafe no son de un sola tipología. Hay potentes inversiones entre las que destaca la de una villa de lujo donde se han invertido 1,2 millones de euros en una superficie de apenas 250 metros cuadrados.

Dice el regidor local, Marcos Lorenzo, atendiendo a las expectativas, y tras recordar que hay más de 200 solicitudes de vivienda vacacional desde Tijarafe para su registro en el Cabildo, que “este es un municipio con un gran potencial que no ha perdido la oportunidad del desarrollo turístico. No podemos olvidar el dato objetivo de que La Punta de Tijarafe es el municipio de España con mayor número de horas de sol”.