Tuiteros se vuelcan con el tráiler de ‘Frozen 2’ y sospechan que Elsa podría ser homosexual

Frozen está de vuelta. Sus protagonistas, Elsa, Anna, Kristoff y Olaf, regresan a la gran pantalla para arrancar una nueva aventura en la segunda entrega de una de las películas de animación más populares de Disney.

Así, Frozen 2 acaba de estrenar hoy su primer teaser tráiler, que ha dejado a más de uno sin palabras y ha abierto un gran debate en redes sociales sobre la posible homosexualidad de su protagonista, la princesa Elsa. De confirmarse, ella sería la primera princesa lesbiana de la historia de Disney. Ha sido la aparición de un nuevo personaje femenino en un fotograma lo que ha levantado las sospechas.

En estas primeras imágenes se puede ver a Elsa intentando escapar de una playa, sin embargo, las olas le hacen imposible salir de allí, ni siquiera utilizando sus poderes para congelar el agua.

Yo os veo con muchas esperanzas con lo de la novia de Elsa y me parece maravilloso, pero SI EXISTE no veo a Disney lanzando más que un pequeño guiño o algo así.

Me temo que no lo harán, no han parado de dar largas. Yo me conformo con que no la hagan hetero. Aunque a Idina Menzel, su voz, le gusta la idea segun sus declaraciones. Si la hacen hetero habrá ganado la contracampaña a lo de darle una novia y eso si me joderá.

