Yasmina Galván: “No veo la gala como una competición; es algo para disfrutar”

Yasmina Galván, técnica administrativa de profesión pero carnavalera de vocación e imbuida por grandes dosis de optimismo, no ha dudado ni un momento ante la invitación de sumarse al proyecto de su inseparable amigo, el diseñador Alexis Santana, con quien lleva trabajando años para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife entre bambalinas. Yasmina es consciente de la responsabilidad que asume, pero reconoce que ser candidata en una gala de la que se siente parte desde siempre y que es el plato fuerte de una celebración que ha formado parte indisoluble de su vida desde muy niña, es la oportunidad de disfrutar plenamente, dentro de un proyecto marcado por la participación de amigos y familiares. Yasmina aspira, no solo a ser Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, sino a promocionarse como la intérprete de la canción del carnaval chicharrero, en ese caso, bajo su nombre artístico, Mina Galván.

-¿Qué te ha impulsado a presentarte?

“Lo cierto es que se combinan ambas cosas, por contradictorio que pueda parecer. Por una parte es un regalo muy grande, porque el diseñador de la fantasía que luciré, Alexis Santana, es un gran amigo con el que he estudiado en distintos momentos de mi vida, es mi amigo y además un profesional junto al que he estado en sus proyectos ligados al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en distintas galas desde que se embarcó, hace seis años, en este reto de la creación ligada a nuestra fiesta más importante”.

-¿Están muy unidos?

“Somos inseparables. Este año tuvo la oportunidad de elegir a la candidata y me lo pidió a mí. Siempre habíamos hablado de algo así como un deseo más que como algo realizable y aquí está. Ha llegado el momento. Por otro lado es un sacrificio porque yo trabajo en la fantasía, además de prepararme en el gimnasio para la gala y eso supone estar en muchos detalles. Pero realmente me compensa y me siento afortunada”.

-¿Es este proyecto tan amable como pueda parecer o la competitividad y la tensión juegan un papel determinante?

“No veo la gala como una competición, es algo para disfrutar que afronto como amiga de Alexis, que queremos vivir juntos ahora que tenemos la oportunidad.Por otro lado, los encuentros que hemos tenido las candidatas a reina del Carnaval han resultado una experiencia muy agradable, todas son muy amables y encantadoras y no puedo más que ver esta experiencia como emociones para compartir y para disfrutar”.

-Sin desvelar secretos sobre la fantasía que lucirás, ¿a qué te está obligando desde un punto de físico lucir el diseño que han titulado Yerba Santa?

“Es cierto que no puedo contar ni un solo detalle porque Alexis no me lo perdonaría, pero sí es cierto que yo, que no soy una persona que habitualmente vaya al gimnasio aunque sí practico artes marciales, me estoy esforzando por entrenar para llevar con seguridad un peso de entre 500 y 700 kilos. Es un peso importante aunque las estructuras puedan llevar pequeñas ruedas. Me estoy preparando y esforzándome al máximo”.

-¿Tu familia es el principal apoyo en este proyecto?

“Tengo mucha suerte en este aspecto porque mi familia es muy carnavalera, mi madre está implicada como parte del equipo de Alexis Santana, no directamente en el taller pero sí con encargos en casa. Todos a mi alrededor están encantados con esta experiencia, que vamos a compartir”.

-Lucirás la fantasía en el puesto número 13. Supongo que no serás supersticiosa…

“En el momento de que te toca coger el número claro que piensas en que no quieres que te toque ni el último ni el primer lugar, pero cuando salió el número 13 me quedé pensando en que es un número que no tiene muy buena fama pero me he dicho que supersticiones fuera”.

-¿Estás preparada solo para ganar?

“Me encantaría ganar pero desde luego que hay que saber perder. Yo de esta experiencia espero también promocionarme como cantante, un terreno profesional que me apasiona y en el que quiero crecer”.