Román Rodríguez pide al sector agrario palmero movilización para darles voz en el Congreso

El líder regional de Nueva Canarias, Román Rodríguez, se rodeó de los suyos en La Palma para sentarse frente al sector agrario insular y lanzar un mensaje claro. Los avances en materia económica para la agricultura, ya sea con la totalidad de la bonificación al transporte de mercancías de puertos y aeropuertos en las islas y con la península, el pago total del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, el POSEI, y otro largo etcétera de iniciativas y enmiendas reconocidas finalmente en los presupuestos generales del Estado tanto en 2017 como en 2018, son mérito del diputado Pedro Quevedo, del que dijo “ha sido el diputado más rentable de Canarias”.

Rodríguez, desde una posición realista que rozó el pesimismo, no oculta las dificultades que su formación política tiene para lograr ese diputado por la circunscripción de la provincia grancanaria en las Elecciones Generales del próximo 28 de abril, con un resultado condicionado por “el tremendismo que se ha articulado en la política española”. La idea que transmitió fue clara: “Sino se consigue representación de Nueva Canarias en el Congreso, los temas canarios no aparecerán por la cámara”. Rodríguez llegó a la Isla Bonita para pedir la movilización electoral de los agricultores, a quienes ha recordado los “reiterados incumplimientos” y “la falta de agilidad” del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, unos a la hora de cumplir con la Ley de Presupeustos Generales del Estado, y otros por no gestionar los fondos recibidos para Canarias y La Palma, y por su falta de exigencia frente al Estado.

Hacer efectivas en tiempo y forma las partidas destinadas a riego o agrario, hoy solventadas vía Decreto por el Consejo de Ministros, o los siete millones de euros comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con La Palma, de los que solo han llegado dos para la recuperación ambiental de Mendo, en El Paso, mientras siguen en suspenso los 1,3 millones de euros para la Balsa de El Riachuelo, en beneficio de los más de 700 regantes de ese municipio, o los otros casi 700.000 euros para hacer posible el aprovechamiento de un millón de pipas de agua de la depuración comarcal de Los Llanos que sigue perdiéndose en el mar pese a la sequía, fueron algunos de los temas subrayados por el que, el próximo 26 de mayo, concurrirá como cantidato al Cabildo de La Palma por Nueva Canarias, Miguel Ángel Pulido.