Andrea Silva: “Gran parte del porno se asienta en la trata de blancas y la pederastia”

Por Sara TOJ

No recuerda el momento exacto en el que comenzó a dibujar. Desde que tiene uso de razón, el lápiz y el papel han estado presentes en su vida. Gracias a sus estudios en Bellas Artes y especializada en el arte contemporáneo ha podido desarrollar su propio estilo, al que define como manga cutre.

-¿Por qué el manga?

“Antes de comenzar con este estilo, mis obras eran más correctas o comerciales. Pronto, me di cuenta de que no me aportaba nada nuevo. Estéticamente, el manga me llamó bastante la atención, pero todo su contexto y su impacto aún más. Tiene mucho contenido que me aporta ideas muy interesantes que analizar”.

-¿Por eso se decidió a comenzar a dibujar, en cierta forma, como una crítica?

“Sí. Básicamente, me di cuenta de que hay mucho fan service. Esto consiste en añadir escenas que no son importantes para la trama, pero que satisfacen a cierto público debido a que muestran a la mujer hipersexualizada. En el anime actual podemos encontrar lagunas y cosas que no tienen sentido en la historia, pero mientras haya chicas monas da igual. Por eso, quería ridiculizar esas escenas y tratarlas incluso como un meme, descontextualizando esas situaciones para que, así, perdieran las connotaciones negativas en general: transfóbicas, de pederastia, violentas o inmorales”.

-¿Cómo quiere influir a las personas con su arte?

“Me gustaría que pudieran percibirlo como una salida o alternativa artística de una realidad muy compleja. Así, quiero que aquellos que no son partícipes en el tema tengan la curiosidad de informarse y conocer esta disciplina que está en continuo crecimiento e influye, sobre todo, a jóvenes y adolescentes, los cuales pueden llegar a adoptar actitudes que se reflejan en este contenido”.

-¿Cuál es la situación de la mujer en el manga?

“Creo que a la mujer en el anime se la ve como un mero producto: mientras se la represente más tímida o pervertida, mejor. Da igual cómo sea su personalidad, siempre va a ser cosificada. Si entra dentro de estos cánones, tiene muchas posibilidades de que sea un éxito”.

-¿Cómo podría acabarse con esta tendencia?

“Siendo sincera, creo que ya hemos pasado el punto de no retorno respecto a esta hipersexualización. Se debería hacer énfasis en la educación sexual, enseñanza temprana del consentimiento, la autoexploración y la importancia de la sexualidad espiritual. Una vez establecidos estos conceptos, incluso podría decirse que el porno puede llegar a ser una herramienta”.

-¿En qué sentido?

“Creo que un porno ético podría seguir ayudándonos a explorar, pero nunca lo vería como un profesor. Con ético me refiero a que, obviamente, mucho está asentado en la trata de blancas o la pederastia. Así, establecidas, todas estas ideas, poco a poco se podría retomar el valor original de la sexualidad”.

-Participará en INSPÍREME con un DJ Set. ¿Cómo pasa del campo del dibujo a realizar una performance?

“Será una actuación meramente estética. Estaré acompañada de visuals donde combinaré vídeos de anime, cam girls y de Internet en general. Para poder trasladar mis conceptos al medio audiovisual romperé el valor de las imágenes mediante la mezcla de géneros. Además, en mis perfiles de Instagram se podrá ver el making off”.

-¿Integrará sus obras?

“Esta vez no. Las ilustraciones romperían la temática visual que he elegido, pero no lo descarto para un futuro”.

– ¿Qué espera de esta cita?

“Va a ser muy guay. La anterior edición fue muy interesante, ya que trataron temáticas relacionadas con Internet. Este año también han seguido en esa línea y van a llevar a gente que está haciendo cosas de verdad en redes sociales que, al final, son las plataformas donde toda la juventud está. Es la primera vez que voy a pinchar en un evento y me hace mucha ilusión llevar mi estilo. Creo que puede salir muy bien”.

Las entradas para INSPÍREME son limitadas y se pueden conseguir de forma gratuita en el enlace: https://bit.ly/inspticket.