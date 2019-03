Beatriz Barrera: “Todavía queda un largo camino por recorrer en materia de igualdad”

El 1 de agosto de 2018 Beatriz Barrera tomó posesión como adjunta de Igualdad y contra la Violencia de Género del Diputado del Común, la única a nivel nacional que ejerce este cargo. En los seis meses que lleva en esta responsabilidad ha dado un impulso importante al área pero “todavía queda un largo camino por recorrer, y estamos viendo solamente la punta del iceberg, pues la diferencia entre la igualdad real y la legal es importante”.

A nivel personal, Barrera está “muy satisfecha trabajando en una labor necesaria. Los responsables públicos no conocen la realidad de su tierra si no pasan por distintas áreas, y a mí me faltaba esta parte social”, admitió. “La gente es muy agradecida cuando llega desesperada, sin saber a dónde acudir, y encuentran en nosotros una respuesta, alguien que las escucha y que se toma el interés de orientarlas en una situación desesperada”.

Cuestionada por la huelga y la manifestación del pasado 8 de marzo, Barrera afirmó que “la huelga y la manifestación fueron un éxito” y compartió el derecho a manifestarse, “pues hay que reivindicar la igualdad, pero entiendo que hay que trabajar por la igualdad todos los días del año, no solo el 8-M”. “Los datos ponen de manifiesto que las diferencias son reales entre la igualdad legal y la igualdad real, pues se ha legislado mucho en materia de igualdad y de violencia de género y la intentamos imponer a base de decreto, pero, en la realidad social no existe todavía ese avance”, admitió.

Barrera afirmó que “a las mujeres nos incomoda que utilicen la igualdad como una pancarta o un reclamo cuando, en realidad, existen diferencias. No solo en el ámbito salarial, sino también en la población activa, pues la brecha de genero es del 6,7% y la salarial del 14%. Las mujeres son mucho más numerosas en tareas administrativas y trabajos de baja cualificación que en cargos directivos y profesiones cualificadas. En materia de ciencias, la desigualdad es del 20%. Todavía queda mucho camino por recorrer”.

Para la adjunta especial de Igualdad y contra la Violencia de Género, las diferencias no están solo en el sector privado, “también en el sector público, en los cargos y en la política. Habría que realizar un estudio de las candidaturas de todos los partidos, pues no es una cuestión de ideologías, la brecha existe y está en todos. Sería importante que las mujeres tomáramos conciencia de este asunto sea cual sea nuestro credo o ideología política; deberíamos estar unidas pues no es una cuestión de feminismo sino de igualdad”.

En este punto, cuestionada por las cuotas, Barrera reconoció que “nos han ayudado mucho, pero no queremos cuotas sino que nos valoren por los méritos y capacidad. Si hacemos un repaso a los presidentes y representantes de grandes empresas, observaremos que la mayoría son hombres. Cuando hablamos del porcentaje de representación 60-40, no es lo mismo que la presidencia la ostente un hombre, pues ese cargo tiene un plus”.

Barrera cree que ha tenido la suerte “de contar con un entorno familiar y una pareja que me ha apoyado en todo, y he educado a mis hijos en la igualdad y en el respeto mutuo”. Sin embargo, reconoció que “en alguna ocasión he tropezado con escollos, que han cuestionado que sea mujer, mi edad, o que no era la persona adecuada sin conocerme. He tenido que demostrar que era capaz para que me reconozcan mis méritos”.

Para la adjunta de Igualdad y contra la Violencia de Género canaria, “Vox se ha equivocado a la hora de usar a las mujeres y a los colectivos transexuales como una pancarta electoral, pues en ese punto tiene más gente en contra que a favor. No hay discusión en el punto de que la violencia de género es una realidad, lamentablemente con datos objetivos, y también el derecho a la diversidad sexual de las personas y los seres humanos. Es una equivocación, es legítima la opinión de sus votantes, pero un homosexual simplemente tiene una inclinación sexual diferente y hay que respetarla. Partiendo del respeto mutuo, Vox ha surgido por el descontento generalizado en cuestiones relativas a la unidad de España, la identidad que quizás piensan que se puede resolver desde partidos más contundentes en su mensaje. Como lo fue Podemos, que surgió del descontento tras los ajustes que se produjeron por la crisis económica que asoló a España y Canarias, y en los que no se tomó en cuenta a los colectivos más vulnerables de la sociedad”.

Cuando habla de violencia de género, Beatriz Barrera afirma que “negar que exista hace daño. En 2018 Canarias contabilizó 36.000 casos de violencia de género, ocupando el cuarto lugar de España. Lamentablemente, en ocasiones se retira la denuncia por miedo. Cuando una mujer denuncia afronta un camino sin retorno y, en muchas ocasiones, el sistema sigue sin dar una respuesta inmediata y adecuada, creando indefensión, a pesar de que se ha avanzado”.

El 65% del volumen de quejas que recibe su área “son por violencia, pero no solo física y psíquica, sino también temas relacionados con el mal funcionamiento de las administraciones, o herramientas contra la violencia, el destino de los fondos, etc”. En materia de igualdad “impulsaremos la erradicación de las desigualdades, incidiendo en las diferencias salariales y la representatividad de las mujeres en los organismos y empresas públicas y privadas”.

Para Beatriz Barrera una tarea pendiente “es la coordinación interinstitucional. Desde el Diputado del Común, al abrir una actuación de oficio, estamos intentando poner voz a colectivos que no tienen una respuesta inmediata. Somos conscientes de la enorme falta de personal, porque la violencia es una lacra que crece diariamente, mucho más que los medios que se tienen para acometerla. Tras el último Pacto de Estado se han transferido a Canarias 6 millones de euros y unos 700.000 a los ayuntamientos; espero que esos fondos sean destinados a los temas más perentorios”, finalizó.

“Hemos sacado la institución del Diputado del Común a la calle”

Tras su llegada al Diputado del Común, se ha pasado de tramitar 5 casos a 33 en 2018, lo que significa un aumento del 560% de la actividad y, ya el pasado mes de enero, acumuló más de la mitad de quejas de todo el año 2018, debido a que “hemos sacado la institución a la calle”, reconoció Barrera. Los medios de comunicación también “nos muestran dónde se están produciendo los desajustes en la protección de los derechos fundamentales y así abrimos acciones de oficio”, además de las quejas de los ciudadanos. En el Diputado del Común “no resolvemos litigios, resolvemos conflictos entre la Administración y las personas, sin poder llegar a una demanda judicial por violencia, o laboral por discriminación”.