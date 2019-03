Cristofer Clemente, talento canario para la Transvulcania Naviera Armas 2019

Cristofer Clemente, el mejor corredor canario de todos los tiempos, estará en la Transvulcania Naviera Armas 2019. El atleta gomero vuelve al lugar donde despuntó definitivamente a nivel internacional después de tres ediciones sin competir en la prueba palmera más universal y probará fortuna en la Media Maratón, una distancia donde el espectáculo estará garantizado.

Y es que en la salida de la prueba coincidirá con su compañero de selección, Luis Alberto Hernando, actual campeón del mundo. Su duelo será digno de las mejores batallas, de los enfrentamientos deportivos más épicos. Un tres veces campeón mundial contra un dos veces subcampeón mundial en una distancia corta, explosiva, alejada de las que suelen hacer durante el resto de la temporada y con más competencia que se irá dando a conocer en los próximos días.

Clemente llegará a la cita palmera en un buen estado de forma refrendado con su tercer puesto en la Transgrancanaria, un lugar que ya había saboreado en 2018 justo cuando logró su segundo subcampeonato del mundo de trail running.

Para Ascensión Rodríguez, consejera de Deportes del Cabildo Insular de La Palma, la presencia de Cristofer Clemente en la Transvulcania Naviera Armas tras estos años de ausencia “es más que un orgullo”. “Poder tener entre nosotros al mejor corredor canario de todos los tiempos es muy gratificante e ilusionante después de que haya decidido volver a competir en Transvulcania”, señalaba Rodríguez antes de reconocer que “todos los aficionados a este deporte lo echábamos de menos en las últimas ediciones y su presencia hará que podamos vivir una de las Media Maratones más disputadas y atractivas de la historia de Transvulcania”.

Cristofer Clemente, por su parte, admitía que estaba “muy ilusionado por volver a correr en Transvulcania, la prueba que me vio crecer y en la que me siento como en casa porque la afición palmera siempre me brinda ese cariño especial que es único”.