El Egatesa y trece clubes más, en contra de la Liga paralela de Rubiales

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) insistió en su “rechazo” al nuevo modelo de liga que quiere crear la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y resaltó que 14 de sus 16 clubes “no se plantean otra liga que no sea la Iberdrola”, por lo que pide que se replanteen las cosas porque el “fútbol femenino es ya lo suficientemente serio” y para no afectar a “un modelo que está funcionando”.

“Como asociación no contemplamos una liga fuera de la RFEF, nuestro rechazo a ese modelo, creación o modificación, que no ha quedado muy claro, fue rotundo y de los 16 equipos que hay en la Liga Iberdrola, 14 están en la ACFF y han acordado vender de manera conjunta los derechos audiovisuales”, comentó Rubén Alcaine, presidente de la ACFF, tras anunciar la venta de los derechos audiovisuales de la competición a Mediapro.

El dirigente aseguró que no entienden “estar fuera del paraguas la RFEF, que es la que regula”, pero que tampoco entienden “otra liga que no sea la Liga Iberdrola con esta venta de derechos”.

“14 de los 16 clubes de esta asociación no se plantean otra liga que no sea la Iberdrola con esta venta y no se van a inscribir, esa es nuestra postura. Si de 16, 14 dicen que no, no es el camino y habrá que replanteárselo”, prosiguió Alcaine, que indicó que no han “hablado” con ningún club de este tema.

Para el presidente de la ACFF, el anuncio del martes de la RFEF es “improvisado y precipitado”. “En la última reunión del Comité Nacional no se planteó. Creemos que el fútbol femenino es lo suficientemente serio para trabajar un modelo de competición y no hablar en marzo con uno ya establecido que está funcionando y con competiciones abiertas y méritos deportivos de ascensos y descensos ya establecidos”, advirtió.

“Desde nuestro punto de vista, no creemos que tenga mucho recorrido. Si algo se ha demostrado es que con este modelo, formato y trabajo se ha llegado a donde se ha llegado. Este planteamiento de la RFEF puede ser lícito o no, pero hacerlo tan de repente para entrar en vigor en julio, realmente no lo consideramos”, añadió.

El dirigente cree que hay equipos de Segunda que también lo rechazarán”, pero desconoce como acabará el asunto, mientras que es escéptico con la idea de que el nuevo modelo pueda arrancar con un mínimo de ocho equipos. “No digo que no, ¿pero ese es el modelo que queremos? Creo que no, queremos otro que es el que está funcionando regulándolo la RFEF”, remarcó. “Creo que nos entenderemos, ese es nuestro deseo”, deseó.

Además, tampoco olvida el proyecto de Primera B, que entraría en conflicto con las dos categorías que quiere instaurar la RFEF en su proyecto, que “se aprobó en julio y que tanto trabajo” les había llevado. “Entendíamos que en 2019-20 iba a estar. Los equipos de Segunda han preparado proyectos para entrar en la B y otros para subir a la Liga Iberdrola, no acabamos de entenderlo”, comentó.

“Tendremos que hablar, nosotros no hemos dejado de hacerlo desde que se conformó esta asociación. Estamos para sumar, tenemos mucho que aportar como clubes, habrá que ver qué plantean”, prosiguió Alcaine, que movió la cabeza dubitativamente ante la posibilidad de que las jugadoras que no jueguen en el modelo federativo no puedan ser convocadas por la selección. “Creo que…”, se limitó a decir.

“EL CONVENIO COLECTIVO VA MÁS LENTO DE LO QUE NOS GUSTARÍA”

Sobre la postura de AFE, que apoya el nuevo modelo, detalló que hace tiempo que no hablan con el sindicato y que a ellos no se les “invitó” a la reunión. “Sí a las anteriores. Desconozco lo que se planteó y si se vendió bien, pero nos hubiera chocado si AFE no viese con buenos ojos una propuesta de la RFEF”, ironizó. “La semana que viene tenemos una reunión por el Convenio Colectivo y este tema saldrá”, aclaró.

El presidente de la ACFF pidió “preguntar” a Iberdrola sobre lo que pensaba de este nuevo modelo, aunque les consta que en la actualidad está “contenta por el trabajo que se ha estado haciendo y la proyección que ha habido”. “Querrá seguir formando parte del fútbol femenino. Nosotros no contemplamos dos competiciones, en la temporada 2019-20 tendremos una Liga Iberdrola retransmitida por Mediapro y ese es el escenario ideal para todos”, recalcó.

Por otro lado, se refirió a la negociación del histórico Convenio Colectivo del fútbol femenino, que lleva “mucho tiempo bloqueado”. “Nos encantaría terminar cuanto antes, no lo estamos enquistando por gusto, pero va más lento de lo que nos gustaría”, sentenció.

DERECHOS DE TELEVISIÓN

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) anunció la venta a Mediapro de los derechos audiovisuales de la Liga Iberdrola de las próximas tres temporadas por valor de nueve millones de euros.

“La ACFF ha adjudicado los derechos audiovisuales de la tres próximas temporadas de la Liga Iberdrola a Mediapro por nueve millones de euros, a razón de tres millones por temporada, lo que consideramos un hito y un antes y un después para el fútbol femenino”, señaló Rubén Alcaine, presidente de la ACFF, tras la reunión de la Junta Directiva del organismo.

El dirigente, que indicó que la compañía emitirá tres partidos “como mínimo, dos cerrados y uno en abierto”, calificó el día como “histórico y de absoluta alegría”. “Enhorabuena a mis compañeros que han trabajado muchísimo y este es el resultado, no hemos dejado nada a la improvisación”, apuntó.

Alcaine también remarcó que “todavía” no habían “trasladado” esta compra a la RFEF, la cual había advertido recientemente que no tenían autorización para negociar cualquier aspecto de este tema. “Tendremos que hablar con ellos, aunque en este instante tendrán ya conocimiento”, remarcó.

“Pero creo que en beneficio del fútbol femenino estarán encantados de esta oferta”, añadió al respecto, insistiendo en que no tienen ” ninguna fecha” marcada para hablar con el organismo, aunque les gustaría que fuese “a la mayor brevedad posible”.

De todos modos, dejó claro que creen que los derechos audiovisuales del fútbol femenino son suyos. “La RFEF regula la competición. Nosotros los hemos sacado a concurso y hemos aceptado la mejor oferta”, afirmó, advirtiendo también que no se han “planteado tener la titularidad” de la Liga Iberdrola.

“En ningún caso hemos puesto en duda que sea de la RFEF. Si hemos pedido gestionar los derechos comerciales y si adquirimos obligaciones no es descabellado que tengamos algo del control de los ingresos”, subrayó Alcaine.