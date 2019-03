El increíble gesto de un hijo que pidió por Twitter que le compraran donuts a su padre

Las redes han reaccionado a la petición de este joven que difundió una foto de su padre en la que se aprecia en el rostro de este último la tristeza por no haber vendido ni un solo donuts durante el sábado pasado, 9 de marzo.

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop 😭 pic.twitter.com/y5aGB1Acrc

Sin embargo, la petición del joven se viralizó rápidamente y al día siguiente el establecimiento se llenó de gente. Además, Billy, el hijo del comerciante, respondió con otro tweet a las numerosos mensajes que recibió pidiéndole la ubicación del establecimiento.

Toda esta campaña improvisada de marketing dio sus frutos, ya que en apenas dos días vendieron todos los donuts que había en el escaparate y Billy, como no podía ser de otra manera, publicó una nueva foto en la que se aprecia la sonrisa de su padre.

Just wanted to update yall! We completely sold out of donuts and kolaches! You are all amazing. I can’t thank everyone enough for coming out and supporting local businesses. This means so much to my family ❤️ pic.twitter.com/o3GQcKvVnG

— billy (@hibillyby) 10 de marzo de 2019