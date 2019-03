“Es momento de conectar a muchos jóvenes con unas preocupaciones comunes”

La concejala de Deportes, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene claro que la sociedad canaria es super artística y que eventos como INSPÍREME demuestran todo este interés.

-¿Cuán importante considera que es realizar iniciativas como INSPÍREME?

“Es muy importante porque es un momento de conectar a muchos jóvenes con unas preocupaciones comunes. Como mejor se escucha y se puede proponer cuestiones es entre iguales. Los jóvenes se dan cuenta de que tienen las mismas experiencias y que pueden conectar entre ellos a través de sus problemas e intereses comunes”.

-En esta edición se toca un poco más allá añadiendo la política, ¿piensa que es significativo que los jóvenes se interesen por este aspecto?

“Todos los temas que se van a tocar llevan a la política. El mundo es política. Vemos muchas leyes que entran y salen. Creo que es necesario tener la política para garantizar los derechos universales de las personas. E INSPÍREME intenta un poco eso, llegar a la equidad, igualdad y convivencia entre todos. La política es la que ayuda a ello. No puede ser la política la justificación del poder, sino la capaz de llegar a una igualdad de oportunidades y derechos”.

-La juventud que se dedica a la temática artística suele ser criticada por no estudiar algo que sea más serio o genere dinero, ¿qué opina de esta situación? ¿Cree que hay que apoyar a estos jóvenes creativos?

“Mi espinita es no haber cantado ni bailado en la vida. Tuve esa cuestión con mis padres de querer dedicarme a la parte artística, y me dijeron que me pusiera a estudiar otra cosa. Creo que es importante porque al fin y al cabo es una manera de vivir y también puede ser una salida. Hay que potenciarlas, fomentarlas y las instituciones ayudar en lo que podamos para que sea una salida más laboral”.

-¿Cómo definiría a la juventud canaria?

“La juventud canaria la veo muchísimo más preparada, con ganas de cambiar el mundo, preocupada por el medioambiente, por lo social, más tolerante, con ganas de vivir en igualdad. Han superado muchísimas cosas de atrás. Estamos superando cuestiones como el de la mujer y su talento. Ya muchas mujeres no se sienten tan diferentes al hombre. Ya no quieren tanto igualdad, sino una igualdad de oportunidades, que es diferente. Yo la veo mucho más tolerante y preparada para hacer un mundo mejor”.

-¿Considera que se le da voz y se toma en serio a la juventud?

“Considero que tienen voz, pero que no se les toma en serio y eso es un gran error. Eso de que los jóvenes son ninis es mentira. La juventud está muy preparada, sabe lo que quiere y hay que confiar mucho más en ella porque son una fuente de inspiración. Ese ímpetu de ganas de cambiar es necesario”.

-Como mujer en un cargo como el suyo, ¿qué podría decir sobre ello?

“Creo que las mujeres siempre han tenido fuerza, aunque por cuestiones de los roles han estado limitadas en los espacios. Pero como somos unas guerreras no nos podemos quedar quietas en un solo sitio. Muchas mujeres han luchado para hoy poder tener la oportunidad de poder extendernos más en los espacios. Pero a día de hoy, a pesar de sentir más igualdad, lo que hecho en falta es la igualdad de oportunidades. Como, por ejemplo, en el deporte. Entonces, todavía falta por conseguir”.

-¿Qué espera de esta edición de INSPÍREME?

“Lo espero todo. No tengo nada claro porque es llegar y se crea la magia. Hay algo tan bonito. Los ponentes que vienen tienen tanto que demostrar y tan personales. Hablan tanto desde el corazón que surge la magia. Así que lo espero todo”.