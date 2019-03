Inés Vera: “Fraga ha sido un buen alcalde, pero toda etapa tiene que llegar a su fin”

Llega con la intención de aportar aire fresco a la política de su municipio. A sus 35 años, esta adejera, abogada de profesión y madre de dos niños, defiende la transparencia y la participación ciudadana como compañeras de viaje imprescindibles en la gestión diaria desde la Alcaldía.

-¿Por qué decide dar el paso y entrar en política?

“Diría que me he dejado llevar. Las circunstancias me han venido solas y no las he frenado. Siempre he tenido interés por la política, aunque no he estado afiliada a ningún partido. Me invitaron a una charla y me lancé. No tengo mochila ni cuentas pendientes con nadie. Me considero una persona crítica, que se implica en los problemas”.

-¿Le sorprendió que asistiera prácticamente la plana mayor del PP a su presentación?

“Sí, la verdad es que el partido se volcó y es de agradecer. Les doy las gracias como también expreso mi gratitud a las personas que, ajenas a la política, vinieron con ganas de escuchar algo nuevo”.

-¿Cuáles serán sus prioridades si llega a ser alcaldesa de Adeje?

“La base de todo tiene que ser la transparencia y la participación ciudadana. Ese debe ser el punto de partida. Hemos creado una plataforma apolítica en las redes sociales, llamada Adeje habla, que pretendemos sea un escaparate donde la gente opine y comente lo que quiera sobre el municipio”.

-¿Y qué se está encontrando en los primeros días de funcionamiento?

“Muchísimas denuncias sobre la falta de mantenimiento y limpieza, quejas por los problemas de movilidad, sobre el funcionamiento del transporte público, por los vertidos al mar y por la venta de excursiones marítimas ilegales. Queremos que esa plataforma continúe como una guía para el próximo equipo de gobierno”.

-¿Dónde se deben centrar las prioridades, a su juicio, en los próximos cuatro años?

“Una de ellas debe ser el sector turístico, que es de lo que comemos. Hace falta una mayor labor de inspección para combatir las actividades ilegales, que es uno de los problemas más graves que tenemos. También es necesario ampliar los sectores productivos, como la tecnología, apoyar el comercio minorista y fomentar la oferta cultural”.

-Se enfrenta a un peso pesado político, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), que acumula 32 años de alcalde y con siete mayorías absolutas consecutivas…

“Es una persona de la que hay mucho que aprender porque ha llevado a Adeje donde está ahora mismo. Nadie puede decir que el municipio está en una mala situación, pero también es verdad que Adeje no alcanza ahora su punto máximo y es el momento de corregir el rumbo. No pongo en duda que se han hecho muchas cosas bien, pero ha pasado mucho tiempo y hay que modernizarse. Fraga ha sido un buen alcalde del que nos podemos sentir orgullosos, pero también hay que reconocer que lleva muchos años y que toda etapa tiene que llegar a su fin. Ya no puede aportarnos un proyecto ilusionante de futuro”.

-¿Qué le falta a uno de los destinos de sol y playa más consolidados de Europa?

“Sobre todo, un mayor control de las actividades. Desde los puestos ambulantes a los carteristas, pasando por los relaciones públicas que acosan en plena calle. También hace falta una mayor accesibilidad en los espacios públicos. Es necesario una oferta de ocio más variada y potenciar el comercio que le da personalidad al destino, para que no haya solo tiendas de cubitos y colchonetas”.

-Una de sus propuestas es crear un hotel escuela…

“No se trata tanto de construir un edificio, sino de crear un programa de profesionalización en los hoteles. Debemos propiciar esa sinergia porque nadie mejor que la planta hotelera para conocer la demanda necesaria. Tenemos una de las mejores ofertas alojativas del mundo”.

-¿Y qué tiene en su cabeza para los barrios?

“Una mayor solidaridad en la inversión. Se percibe una gran diferencia entre el casco de Adeje y Tijoco Alto, Tijoco Bajo, Los Menores, Armeñime, Playa Paraíso, Callao Salvaje… Hay una demanda total de servicios públicos en los barrios”.

-¿Qué consejo le ha dado el presidente del PP en Tenerife, Manuel Domínguez?

“Que sea yo misma. Me lo ha repetido hasta la saciedad”.

-¿Y a nivel autonómico, qué análisis hace de la actual situación política?

“Llevamos casi tres decenios de gobierno de CC y la gente no está nada contenta. Igual que hablo bien de la gestión de Rodríguez Fraga, no puedo decir lo mismo del Gobierno de Canarias. La gente ya se ha cansado de ver siempre lo mismo”.