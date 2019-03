La amenazante misiva que envía la Federación Española a catorce clubes de la Liga Iberdrola

La lucha sin cuartel que mantienen el Presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, y el Presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas se lleva por delante todo lo que encuentran. Ahora le ha tocado al fútbol femenino. Resulta que el secretario de la Federación Española, Andreu Camps, ha enviado una carta a catorce clubes de la Liga Iberdrola, entre los que se encuentra la UD Granadilla Tenerife Egatesa, en tono amenazante por vulnerar, según ellos, los estatutos de la FIFA, UEFA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL y al Reglamento General de la RFEF, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias. Todo esto es debido a que Luis Rubiales ha visto en el fútbol femenino la gallina de los huevos de oro y anunció hace unas semanas que la Federación va a crear una Liga paralela a la Liga Iberdrola. De los 16 clubes que participan en la Liga Iberdrola, auspiciada por la Liga de Fútbol Profesional de Javier Tebas, 14 pertenecen a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, mientras que hay dos que no están dentro de la misma: FC Barcelona y Athletic Club. Dicha Asociación está por la labor de dar continuidad a la Liga Iberdrola y no entienden como la Federación Española de Fútbol se ha sacado de la manga una competición paralela a la actual Primera División Femenina. La Federación Española argumenta que los equipos que deben jugar competición europea son los que salgan de la nueva competición que van a crear siguiendo los estatutos de la UEFA, y no los de la Liga Iberdrola como está sucediendo en las últimas temporadas. Todo un pulso entre dos dirigentes, Luis Rubiales y Javier Tebas, que se han empeñado en ver quien tiene más poder. Este es el primer capítulo de un tema muy espinoso del que sale perjudicado el emergente fútbol femenino.