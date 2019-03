La Palma conmemorará el Día Internacional de las Mujeres con un amplio proyecto multidisciplinar y participativo

El Cabildo Insular de La Palma, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, conmemorará el Día Internacional de las Mujeres en torno a un amplio proyecto multidisciplinar y participativo con distintos eventos tales como la exposición de retratos Mujeres excepcionales, la difusión de un vídeo viral y un encuentro musical de mujeres discjockeys en El Paso.

Según explica la consejera del área, Jovita Monterrey, “el Cabildo pretende, un año más, dar la voz y la palabra, en su más amplio sentido, a todas las mujeres de La Palma invitándolas a ser participantes y protagonistas de actividades culturales, sociales y de ocio en las que, de manera festiva y reivindicativa, su visibilidad como mujeres alcance un grado de máxima expresión”.

En este sentido, la Consejería insular de Asuntos Sociales propone durante los meses de marzo y abril un proyecto de actividades diversas relacionadas con la igualdad de género, la sensibilización y la visibilidad de los derechos de la mujer.

En este contexto, entre el 1 y el 7 de abril, el Cabildo participará en una mesa redonda de prevención de la violencia de género, sexualidad y educación. Jovita Monterrey adelanta que será un espacio de reunión de colectivos, profesionales y público en general para compartir experiencias vitales y profesionales dentro de los marcos referidos.

“La Palma tendrá voz de mujer durante estos días con motivo de esta mesa redonda, enmarcada en el proyecto La voz de la mujer, que también promueve el Cabildo y Karmala Cultura, y que llegará a varios municipios con la participación tanto de mujeres palmeras como provenientes de lugares tan dispares como Venezuela, Congo o Alemania”, explica la titular del Área de Asuntos Sociales del Cabildo.

Además, la Consejería ha encargado para su difusión la realización de un original vídeo de promoción con carácter viral que muestra la trayectoria y el avance de los derechos de las mujeres, retratando su la lucha desde una visión tanto local como nacional, y con la intención de que la sociedad actual se sienta reflejada en estas imágenes y capte un mensaje de lucha positivo bajo el lema Ni un paso atrás.

Dentro del marco de visibilización y acciones con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el teatro Monterrey de El Paso acogerá el 16 de marzo el Festival Akelarre. Se tratará del primer encuentro de mujeres discjockeys, selectoras y coleccionistas de vinilos de las Islas Canarias. El evento, en el que también colabora el Ayuntamiento pasense, contará con seis invitadas de excepción que guiarán una jornada de 12 horas, junto con un mercado expositivo de asociaciones, establecimientos y otras actividades.

Por otro lado, la Casa Principal de Salazar, en Santa Cruz de La Palma, albergará del 7 al 29 de marzo la exposición Mujeres excepcionales, una colección de retratos de mujeres realizados por Paula Plaza. La autora residente en Tenerife realiza estudios artísticos en torno a la exposición pictórica y a la ilustración, técnica que utiliza en esta muestra, en su más amplio sentido.

Mujeres excepcionales es un repertorio considerable de retratos de mujeres excepcionales, cada una de ellas con sus propias diferencias en cuanto a época, sociedad, política o pensamiento, pero en una conjunción lírica. “La realización de tantos retratos de mujeres se ha convertido en un hecho real, formar parte de él no tiene limitación alguna, como ser sensible y emotiva a las experiencias que rodean mi vida, y las vidas de estas mujeres, el compendio de realidad y el trabajo ilustrativo que he realizado, integran una demanda alternativa que, todas estas mujeres han elaborado para expresarme y para expresarlas”, asegura Paula Plaza.

Apoyo institucional del Cabildo a la huelga

La consejera de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey, recuerda que a instancias del grupo socialista, el Pleno del Cabildo de La Palma, emitió en su última sesión una declaración institucional de apoyo a la huelga internacional convocada con motivo del Día Internacional de las Mujer.

En el texto de dicha moción, la Corporación Insular se compromete a facilitar el desarrollo de dicha huelga en el Cabildo y en las empresas públicas dependientes del mismo, así como entre el personal subcontratado por la Corporación a través de empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, velando por el derecho a la huelga y realizando la difusión de las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que convoque las asociaciones y colectivos feministas para el 8 de marzo, tales y como los que están previstos en Santa Cruz de La Palma y en Los Llanos de Aridane.

