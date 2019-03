La próxima temporada 2019-2020 trae como principal novedad en el fútbol femenino la Primera División B. Esta nueva categoría nace para profesionalizar, potenciar y mejorar la élite del fútbol femenino nacional.

Al ser su primer año, habrá gran cantidad de ascensos. Subirán a Primera B los cuatro primeros clasificados de cada uno de los siete grupos que componen la Segunda División. En Canarias, al haber un grupo por cada provincia, ascenderán los dos primeros de cada una. También estarán los cuatro mejores quintos, junto a los dos equipos que descenderán de la Liga Iberdrola. Si bien la suma es de 34 clubes, hay que restar a los dos que ascenderán a la Liga Iberdrola. Quedando así el total de 32 equipos, que se dividirán en dos grupos de 16 equipos.

Todavía esta temporada se jugará la tradicional fase de ascenso: los campeones de cada uno de los siete grupos de Segunda División y el mejor segundo de todos los grupos. Mediante sorteo puro se crearán dos grupos de cuatro equipos cada uno. El campeón de cada grupo obtendrá su billete para la Liga Iberdrola. Los otros seis equipos competirán en la nueva Primera División B.

Un equipo tinerfeño ya logró de manera matemática el ascenso a esta Primera División B, el Granadilla B, filial del equipo que milita en la Liga Iberdrola. Y lo ha hecho con unos números espectaculares y a falta de cinco jornadas para que concluya la competición: ha ganado todos los partidos que ha jugado (21), con 150 goles a favor y con solo tres en contra. Al conjunto de Enrique Castro, que cumple su tercera temporada en el banquillo del Granadilla B, solo le queda por confirmar el título de campeón, que lo tiene a la vuelta de la esquina, ya que, con 15 puntos en juego, aventaja en 6 más el golaveraje particular a la UD Tacuense. “Los números son espectaculares, pero en un filial lo más importante es formar y preparar a las jugadoras para el primer equipo. Ya somos de Primera División B, por lo que estamos todos muy contentos”, aseguró el entrenador tinerfeño.

Enrique Castro, que sabe del potencial de futbolistas que dispone, augura que más pronto que tarde habrá jugadoras del filial en el primer equipo. “Estoy seguro de que será así. Tenemos jugadoras que hacen trabajo habitual con el primer equipo, e incluso Aleksandra se ha hecho con un puesto en el once inicial. Además, Aithiara ha jugado varios partidos de la Liga Iberdrola marcando goles. Benchara, Paola, la más mediática tras el éxito de la selección española sub-17, Noelia, Marina, Eulalia, Moneyba… tendrán la posibilidad de disputar minutos con el primer equipo. No es fácil, porque sabemos el nivel que tiene el Granadilla Egatesa, pero para eso estamos trabajando, para seguir creciendo. La nueva categoría nos va a ayudar a que el salto entre categorías sea menos traumático”.

Para que todo vaya miel sobre hojuelas, la sintonía con Pier Cherubino “es la mejor posible”, como asegura Castro: “Hablamos habitualmente y tenemos muy buena conexión. Pier ha apostado por la cantera, al igual que el presidente, Sergio Batista, y la prueba está en lo que estamos haciendo esta temporada con los dos equipos”.

El entrenador del filial desea seguir la próxima temporada como inquilino del banquillo en el filial, pero afirma que “todavía es pronto para saber si sigo o no. Me gustaría seguir con mi cuerpo técnico actual, pero no suelo marcarme objetivos a largo plazo. Ahora estamos centrados en lograr el título de Segunda División, y ya habrá tiempo de sentarnos con el club para hablar de mi continuidad o no en la temporada próxima”.