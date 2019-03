“Les voy a pegar una paliza que los voy a matar”, las palabras contra los árbitros del presidente del Tenisca

“Son unos golfos, no dan ganas sino de matarlos. Yo dejaré de ser presidente pero cuando los coja por la calle Real les voy a pegar una paliza que los voy a matar, no se merecen otra cosa”. Son las palabras que dijo José Domingo García, presidente de la UD Tenisca, y reflejó en su acta el colegiado tinerfeño Carlos Franco Galván, encargado de dirigir el encuentro entre la SD Tenisca y la UD Las Palmas C disputado el pasado fin de semana.

El Comité de Competición de la RFEF le ha sancionado con un mes de suspensión por “proferir insultos, ofensas y amenazas a los árbitros” pese a no considerar graves estas últimas. Según el acta, llegaba a asegurar que “no escaparían vivos” del campo palmero: “Yo les pagaré 400 euros por pegarles, pero no escaparán vivos”.