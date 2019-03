Maikel García acepta el mayor reto de su carrera deportiva

La suerte no es siempre la mejor aliada del gran deportista… pero influye en las trayectorias. A Maikel García se le apareció para mal en 2018 cuando una lesión le impidió pelear por el cinturón mundial ISKA ante Youssef Asouik en el Enfusion Live celebrado en Santa Cruz. Un año más tarde llega la gran oportunidad de su vida, aunque lamente la lesión de su compañero y amigo Jonay Risco. El de San Miguel no podrá pelear con el superclase tailandés y Maikel ocupará su lugar en un pleito para el que trabaja al 200 por 100.

“Estoy muy contento por tener esta oportunidad de enfrentarme a un rival como Superbon, todos los cambios, siempre que son para mejor, vienen bien”, resumía Maikel tras el entrenamiento de ayer antes de señalar que está “manos a la obra porque la suerte que tengo es tener un entrenador como Moisés Ruibal así que ya empezamos a trabajar el cambio de estrategia y creo que llegamos bien de tiempo para hacer un buen trabajo”.

Al fajador de Añaza no le pesará el cambio de rival. “No tengo responsabilidad, esto es un regalo para mí, no tengo nada que perder y tengo mucho que ganar. Saldré ahí a ganar y a darlo todo como en todas las peleas, pero no me va a pesar la responsabilidad”, explicaba Maikel que definía a Superbon Banchamek como “un rival espectacular, técnicamente es de lo mejor que hay ahora mismo, es un fuera de serie y un top a nivel mundial”.

La estrategia ha cambiado. Medirse a Walid Hamid no es lo mismo que verse con Superbon Banchamek. “Para ganarle hay que salir imponiendo mucho ritmo, entrar y salir de la distancia para que no nos pueda alcanzar con sus rodillas y su high kick, que son sus armas más peligrosas”, revelaba un Maikel García listo para tomar el relevo.