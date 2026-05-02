EN DIRECTO | La Laguna Tenerife-Morabanc Andorra

La Laguna Tenerife afronta este sábado otro reto como anfitrión, tras dos salidas ligueras consecutivas, para medirse a un Morabanc Andorra metido de lleno en la lucha por la salvación. Más de quince días después de su último compromiso como local, el grupo de Txus Vidorreta buscará, al abrigo de su fiel hinchada, un triunfo que le mantenga firme en la lucha por jugar las series finales.
Txus Vidorreta dejó fuera de la convocatoria a Weslye Van Beck, algo que viene ocurriendo habitualmente, y a Jaime Fernández.
Igualdad
La Laguna Tenerife comenzó con un 8-0 ante un Andorra muy endeble tanto en ataque como en defensa, pero cuando Vidorreta empezó a rotar, dosificando a sus jugadores, comenzaron los problemas.
Bordón no se mostró cómodo, los ataques locales se resintieron y los andorranos aprovecharon para cerrar el cuarto on 22-21.
La Laguna Tenerife, dominador
Giedraitis metió dos triples para el 28-23 antes de que Mills lanzara a los suyos (36-27) en una nueva exhibición del estadounidense. Poco después, Vidorreta, con 36-29, paró el duelo con un tiempo muerto. Quedaban cinco minutos para el descanso.
En un partido en el que La Laguna Tenerife reservaba y dosificaba, quedaba latente su superiodad al descanso (46-35).