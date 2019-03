Miki de ‘OT 2018’ denuncia amenazas en Instagram

Miki ha dicho basta. El intérprete catalán ha decidido sacar a la luz una serie de comentarios que recibió de un internauta insultándole y deseándole la muerte. Nuestro próximo representante de Eurovisión quiso mostrar los mensajes de odio que había recibido como respuesta a uno de sus últimos stories de Instagram.

Sin pelos en la lengua, el intérprete de La venda publicó la captura de pantalla del mensaje con este texto: “Nunca hago esto. Pero hoy me apetece. Y no voy a borrar el nombre de usuario. Porque ya que es tan valiente seguro que no le importa. Y sé que esto es darle importancia a 1 comentario de cada 1.000 pero mira….”.

Arropado por sus fans, el exconcursante de Operación Triunfo 2018 recibió muchos mensajes de cariño y ánimo, algo que él agradeció en su perfil de Twitter.

Y es Miki volvió a explicar que este tipo de comentario no le afectan pero sí quiso mostrar el tipo de comentarios que reciben día a día tanto él como otros excompañeros de OT: “Me afectan 0 estos comentarios. Pero me apetecía compartir el tipo de comentarios que recibimos cada día. Y repito ES UNO DE CADA MIL!”.