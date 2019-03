Ocho islas, ocho mujeres

Representan a cada una de las Islas y tienen tras de sí una historia de esfuerzo y superación. No lo han tenido fácil, pero han demostrado que son capaces de lograr todos sus objetivos y sueños. DIARIO DE AVISOS habla con ocho canarias excepcionales.

María Victoria Fuentes

Presidenta del Grupo Fedola / vicepresidenta de Ashotel

Dirige uno de los grupos empresariales más importantes de Canarias gracias al empuje de su padre para que fuera una mujer de provecho y no se conformara. Aunque se han conseguido pasos importantes, todavía sigue existiendo la desigualdad en la sociedad.

-Como directiva de un grupo empresarial y vicepresidenta de Ashotel, ¿cómo ve la irrupción de la mujer en las sociedades?

“Hacen falta más mujeres en puestos directivos. Como mujer dentro de Ashotel me siento muy cómoda y respetada. Hemos realizado un estudio con la ULL en el que se veía que hay una brecha entre mujeres con puestos directivos en hoteles de tres y cuatro estrellas con respecto a mujeres que dirigen grandes cadenas y cinco estrellas, pues apenas llegan al 18%. Eso significa que todavía los empresarios no apuestan por mujeres para puestos de responsabilidad aunque estén bien formadas. Dentro de las empresas, las mujeres tenemos que asumir más responsabilidades”.

-¿Cómo podrían romperse esos techos de cristal?

“Los empresarios todavía tienen la cultura de que el hombre debe presidir las empresas. Espero que con el tiempo se vea normal que las mujeres asumamos el liderazgo, porque somos igual de válidas. Hay empresarios que esperan que sus hijos asuman sus puestos y creo que a lo mejor deben plantearse si su hija está más preparada. Mi padre lo vio claro y apostó por mí, teniendo varios hijos e hijas”.

-¿Cómo fue esa elección?

“La igualdad empieza en la familia. Mi padre nos educó para ser mujeres de provecho, eso significa que había que estudiar y enfrentarse a la vida. Si me hubiera educado en un rol más conservador no estaría dirigiendo ahora el Grupo Fedola. Yo soy madre de un niño y una niña, y a los dos los he educado para asumir responsabilidades”.





Claudina Morales

Directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI)

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI) se mostró convencida de que hoy será una jornada de participación masiva de mujeres y de hombres, tanto en la huelga como en las manifestaciones por todo el territorio canario.

-Con todo el esfuerzo realizado en las últimas décadas, ¿le preocupan las ideas involucionistas de determinados partidos políticos en clave electoral?

“Todo lo logrado en materia de igualdad ha sido el resultado del trabajo de muchas personas, sobre todo de los movimientos feministas, que a lo largo de la historia han trabajado y han dado la vida para conseguirlos. Por eso este 8-M tiene dos elementos fundamentales que tienen que hacer que las mujeres y los hombres que creemos en una sociedad distinta salgamos a la calle o hagamos huelga. Uno es seguir denunciando las desigualdades que existen y, por tanto, mostrar la necesidad de la transformación de esta sociedad. Y el otro mensaje es que no se debe dar un paso atrás. Hemos conseguido unos logros y ahora no estamos dispuestas a renunciar a ellos, pues han costado muchos años de lucha y sacrificio de mujeres y hombres. Simone de Beauvoir dijo que “En las épocas de crisis política, económica y moral, estemos alerta, pues lo primero que se pone en entredicho son los derechos de las mujeres”, y lo estamos viendo. Hay muchas asociaciones que trabajan en pro de la igualdad y, en general, las Islas están comprometidas en esta lucha”.

-¿Le inquieta que legislativamente estemos mucho más adelantados que a nivel social?

“Por ejemplo, las cuotas han sido fundamentales en la incorporación de la mujer a la política, pero todavía estamos lejos y queda mucho camino, pues vemos que la mayoría de las cabezas de lista están ocupadas por hombres”.

Sabrina Vega

Gran maestra internacional femenina de ajedrez

La ajedrecista acaba de ser galardonada con el premio Reina Sofía al “gesto especialmente relevante de nobleza o juego limpio en la práctica deportiva” por su renuncia al Mundial de Arabia Saudí. Sabrina Vega (Las Palmas de Gran Canaria, 1987) nos atiende mientras prepara el Europeo.

-¿Le sorprendió el premio?

“Sí. Ni sabía que me hubieran nominado. Estoy muy contenta al tratarse de un premio a la nobleza deportiva y al juego limpio”.

-¿Por qué decidió no acudir al Mundial de Arabia Saudí?

“Fue un decisión personal. No se trata de un boicot, sino de una crítica. La elección de la sede fue una decisión tardía de la Federación y, aunque había poco margen para tomar una decisión, dado el papel de la mujer en Arabia Saudí no podía ceder ante lo que lo que representa el velo y el hecho de que no admitiesen a todos los países. Fue por las dos cosas, por lo social y por lo deportivo”.

-¿Cómo recibe este nuevo 8-M, después del éxito rotundo del año pasado en España?

“Cada vez hay más conciencia general, porque la mentalidad de las mujeres está en alza y tenemos más cabida. En mi opinión, lo importante es que exista una igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Luego, cada una es libre de hacer lo que quiera”.

-¿La hay en el deporte?

“La mujer ha llegado tarde al deporte, quizás por la sociedad patriarcal de la que venimos”.

-En ajedrez hay torneos solo para mujeres.

“Es un deporte tanto mixto como separado. El objetivo es la unificación, pero hay que respetar el proceso. El nivel de las ajedrecistas está creciendo, pero para eso hacen falta referentes. Por ahora, hay que mantener los torneos femeninos. Si las ajedrecistas tenemos un nivel inferior aún es porque somos menos”.

Sebastiana Perera ‘Chana’ Brito

Maestra y expresidenta del Cabildo de Lanzarote

A los 81 años, Sebastiana Perera Brito, más conocida como Chana Brito, sigue trabajando con fuerza. Tras una vida dedicada a la enseñanza, salvo el período de ocho años en la política donde llegó a presidir el Cabildo de Lanzarote -convirtiéndose en la primera mujer en encabezar una institución insular en Canarias-, se ha centrado en las actividades socioculturales, desde la presidencia de la Asociación Milana.

-¿Considera que se ha avanzado en erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres?

“Aún nos queda mucho por trabajar. La mujer estuvo mucho tiempo relegada a las labores de la casa y la crianza de los hijos, aunque tanto hombres como mujeres somos iguales y tenemos que apostar por una sociedad mejor, para que avance y todos progresemos”.

-¿La mujer rural ha sufrido una mayor desigualdad?

“La mujer rural ha tenido que compaginar el cuidado familiar con el trabajo en la huerta y el ganado. Recuerdo a mi madre ir al campo con mis hermanos (somos 11), uno en la barriga y otro en los brazos. Aunque ahora tiene una mayor relevancia, necesitamos dar más visibilidad, pues ha trabajado muy duro”.

-¿Cómo recuerda esos primeros años de maestra en Mala?

“Cuando llegue por primera vez las vecinas le dijeron a mi suegra que si sabía lo que podía hacer esta mujer en Mala [en sentido despectivo]. He dado la vida por el pueblo. Sigo luchando por los más desfavorecidos, rescatando el cultivo de la cochinilla y trabajando en proyectos de igualdad”.

-¿Se sintió más discriminada al ejercer la actividad política?

“Tuve algunas discriminaciones. Recuerdo que cuando el PSOE habló con nosotros (PIL), alguno dijo ¡Yo no pacto con mujeres! Luego surgieron otras rencillas que terminaron en la moción de censura. Pero volvía a Mala a sembrar mis proyectos de igualdad, sin arrinconar a nadie”.

Victoria Torres Pecis

Viticultora y bodeguera

Victoria Torres está al frente de la Bodega Juan Matías Torres, una empresa familiar del municipio palmero de Fuencaliente de la que se ha hecho cargo desde que falleció su padre en 2015.

-¿Cómo se desenvuelve en el sector de la viticultura, tradicionalmente de hombres?

“El mundo está bastante masculinizado. Yo creo que a día de hoy la gran mayoría de nosotras, excepto en educación y sanidad, donde hace tiempo que hay un porcentaje elevado de mujeres, lidiamos con las diferencias de genero. Yo tengo mucha suerte, porque he tenido un padre que me ha ayudado muchísimo a entender esto como una posibilidad. Hay una figura masculina clave. Es verdad que las mujeres tenemos que hacer una revolución, pero también los hombres”.

-¿En qué sentido ?

“Creo que si hablamos de feminismo tenemos que hablar de hombres y mujeres. Para mí feminismo no es una cuestión de género, sino de igualdad. Más que una reivindicación solo de la mujer, debería ser de toda la sociedad para conseguir una sociedad igualitaria”.

-¿Cree que como mujer aporta algo diferente en su profesión?

“Mi sensibilidad es la mía, de Victoria Torres, con mi experiencia acumulada, y esto es lo que yo aporto”.

-¿Su trabajo, por ser mujer, supone sacrificar vida familiar?

“Cuando decido vivir de esto es con todas las consecuencias, y claro que sacrificas muchas cosas. Mi tiempo de ocio no existe. ¿Dónde queda la vida familiar? Yo no he encontrado el momento para tener hijos. Mi sensación desde el principio es que tengo que correr mucho y poner en valor lo que hacemos en casa, porque además estoy en un sector donde hay un desmantelamiento, al menos en el vértice sur de la Isla”.

Conchita Trujillo Jara

Empresaria jubilada de La Gomera

Conchita Trujillo Jara es conocida dentro y fuera de La Gomera como Conchita la de Arure, municipio en el que tiene el restaurante que lleva su nombre y que ha sabido dirigir con el talento y el amor que requiere la buena cocina. Con casi 70 años de edad, ya está jubilada. Su trayectoria ha sido reconocida con la Medalla de Oro de Canarias. Fue “la primera mujer de mi época que me puse detrás de un mostrador”.

-¿Por el hecho de ser mujer sufrió alguna dificultad en su trabajo al frente del restaurante?

“No, la verdad que no. Yo siempre fui muy respetada. El respeto y el amor hacia los demás para mí es lo primero, y quizá con eso he conseguido que todo el mundo me trate tan bien. Yo sí soy una persona que me considero profeta en mi pueblo, cosa que no puede decir mucha gente. También colaboré con mi pueblo. Todo lo que se producía aquí, me encargaba de consumirlo en el restaurante: vino, queso, verduras”.

-¿Ha evolucionado el papel de la mujer en la sociedad?

“Queremos que cambie más. Las mujeres también estamos espabiladas y queremos que haya igualdad. Yo, la verdad es que de eso no me puedo quejar, porque mi marido ha trabajado mano a mano conmigo en cuidar a los niños, el restaurante. A lo que fueran labores de mujer, contribuía, como yo en labores de hombre también. De nuestra edad somos de los pocos gomeros que no emigraron al exterior. Y tenemos mucho que agradecerle a nuestra tierra. Yo no puedo quejarme. Si mi marido hubiera sido un machista, no habría vivido con él”.

-Es usted optimista.

“Se ha avanzado, aunque todavía queda por luchar en cuestiones como los malos tratos. Detesto las humillaciones. Pero se ha avanzado y avanzaremos más, porque estamos entusiasmadas”.

María Mérida

Cantante

María Mérida (Valverde 1925), Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS 2018, es sin duda una de las grandes voces que ha dado Canarias. Una tierra cuyo nombre llevó por todos los continentes por los que paseó su talento.

-¿En su carrera se sintió alguna vez discriminada por ser mujer?

“Con sinceridad, no. La verdad es que fue al contrario. He recibido mucho agradecimiento, mucho amor. Porque cuando la gente está lejos, todo lo recibe con cariño. Yo soy, como ellos me dicen, la voz del emigrante. He estado en Venezuela, en Cuba, siempre con ellos. La parte más importante mía es la de haber podido llevar a mi gente un poco de alegría”.

-¿Lo que trasmite la mujer con su voz es distinto al hombre?

“El hombre para mí tiene todo el respeto. Pero la mujer es la creadora, la que lucha más para sacar al hijo adelante, es la que siempre está presente cuando la necesitan”.

-¿Cree que se ha avanzado en igualdad entre la mujer y el hombre?

“Quedan muchas cosas todavía por hacer, aún hay que arreglar muchas cosas. Por ejemplo, los sueldos. Las mujeres trabajan igual. Y las mujeres hacen muchas veces un trabajo doble, con su familia. Yo pediría que se tratara como se merece a la mujer y, por favor, que no las maltraten. Sufrimos mucho, tenemos que luchar para mantenernos; hay que darle toda su dignidad y respetarla”.

-¿El trabajo de cantante le obligó a sacrificar su vida familiar?

“Tuve seis hijos. Cuando salía los dejaba muy bien cuidados, Estaban mi madre, mi hermana, mi marido. Pero tenía que salir porque mi marido trabajaba, pero ganaba poquito y había que pagar colegios, ropas. Dios me había dado la voz, que era lo único que podía emplear para ganar dinero, y tenía que viajar”.

María Jesús Páez

Artesana

María Jesús (Chuchi) Páez Páez trabaja como artesana en La Graciosa, donde se dedica a la confección de los trajes típicos de la Isla. Una tarea que desarrolla desde hace ocho años, pero de forma exclusiva tres, cuando decidió dejar de trabajar fuera de su casa para dedicarse a esta labor y también al cuidado de sus padres. Ha puesto en marcha su propia marca de ropa, Las chuchis, con la que ha dado una vuelta de tuerca al diseño de la tradicional camisa graciosera.

-¿Cómo es la vida de una mujer en La Graciosa?

“La vida de una mujer en la isla de La Graciosa antes era más dura que ahora, porque hoy lo tenemos todo más fácil. La labor de una mujer, como en muchos otros sitios, es salir fuera a trabajar y después tiene la tarea en su casa. Yo he trabajado toda mi vida en la hostelería, donde he hecho de todo. He limpiado apartamentos, he trabajado en los restaurantes, en cafeterías. La gran mayoría de las mujeres en La Graciosa, casi el 99%, somos trabajadoras”.

-¿Ha sentido algún tipo de discriminación en el trabajo por el hecho de ser mujer?

“La verdad es que no. De hecho, he sido yo quien ha dejado los trabajos. Yo ahora prefiero hacer el trabajo que estoy realizando. No trabajo para nadie, me siento a hacer una labor que me gusta y no tengo un horario que me impongan. Ahora estoy no más descansada, sino como más liberada. Soy yo quien me marco mis metas, no estoy detrás de una persona que me esté señalando la tarea que tengo que hacer. En la labor que estoy haciendo vas a la feria y das a conocer lo que estás haciendo. Siempre me ha gustado trabajar de cara al público”.

-¿Qué le queda por avanzar a la mujer en la sociedad?

“Tiene que haber igualdad entre el hombre y la mujer. Los dos trabajamos y los dos tenemos que hacer la misma labor”.