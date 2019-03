Presentan firmas contra el plan de construir incineradoras en Canarias

La renovada idea del Gobierno de Canarias de instalar incineradoras en las Islas para acabar con el problema de los residuos no eliminables ni reutilizables en los vertederos, tal y como desveló el pasado lunes 11 de marzo DIARIO DE AVISOS, ha conllevado reacciones opuestas a este proyecto.

Una de ellas se ha sustanciado desde la noche del domingo en una campaña de recogida de firmas en la conocida plataforma Change.org, que se desarrolla bajo el lema Gobierno de Canarias: No a la incineración de residuos. “En este momento el Gobierno de Canarias está procurando garantizar la disponibilidad de financiación europea para la implantación futura de incineradoras en las Islas. Pídele al Gobierno de Canarias que abandone definitivamente la intención de instalar incineradoras, y que reconduzca sus políticas hacia la reducción, el compostaje, el reciclaje y la reutilización de los residuos”, reza en el texto que apoya la campaña en Change.org, plataforma que ayer, al cierre de esta edición, tenía recogidas más de 3.000 firmas de respaldo a la iniciativa.

La posibilidad de recurrir al contaminante uso de la incineración está contemplada en el nuevo Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan). Así, lo planes del Ejecutivo autonómico pasan por que dichas plantas incineradoras se sitúen en las dos islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, y que sean sus respectivos cabildos los que asuman la mayor parte de su elevado coste, que se estima en 75 millones de euros cada una, 150 millones en total. La idea del Gobierno de Canarias es la de conseguir la mayor financiación posible mediante fondos de la Unión Europea para llevar a cabo la ejecución de estas plantas incineradoras.

No obstante, hay que tener en cuenta que la Comisión Europea ha decidido prohibir que los fondos europeos sean destinados a un recurso tan contaminante como una incineradora. Aun así, fuentes de la Eurocámara confirmaron a este periódico que desde el Ejecutivo autonómico ya se han realizado contactos para que se tenga en cuenta la ultraperificidad a la hora de hacer una excepción con las Islas a este respecto. El rechazo a las incineradoras en el Archipiélago ha sido notable por parte de activistas sociales y medioambientales. En este sentido, en el argumentario expuesto en la iniciativa en la plataforma Change.org se señala que “las incineradoras son la excusa para quemar la materia orgánica y los envases, y no tener que compostarla o reciclarlos”. “Las incineradoras, incluso las de última tecnología, siguen produciendo graves contaminantes que amenazan la biodiversidad terrestre y marina. Los residuos incinerados no desaparecen, sino que se transforman en escorias altamente tóxicas, cuyos depósitos habrá que gestionar y costear su mantenimiento durante siglos”, se recalca.