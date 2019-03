Ryanair se burla de British Airways en Twitter por su épico error

British Airways cometía esa lunes uno de los errores más épicos en la historia de la aviación comercial. El avión aterrizó en Edimburgo cuando sus pasajeros habían sacado billetes para llegar a Dusseldorf, en Alemania.

Ni corta ni perezosa, la compañía de bajo coste Ryanair aprovechó la fallida jugada de su competidor para burlarse en Twitter. “Ey British Airways, tenemos un regalo para ti”, escribía la aerolínea en la red social. Un mensaje que acompañó con estas dos imágenes: “Geografía para tontos”.

British Airways respondió al tuit afirmando que “nadie es perfecto”.

Hey @British_Airways, we have a present for you 👀 pic.twitter.com/m3K9ZNk0Ew

— Ryanair (@Ryanair) 25 de marzo de 2019