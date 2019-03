Santiago Pérez: “Clavijo está imputado y esta es la primera maniobra contra la que vamos a recurrir”

El abogado Santiago Pérez, portavoz de XTF-Nueva Canarias, una de las dos acusaciones populares en el caso Grúas, considera que el aplazamiento de la comparecencia del presidente Fernando Clavijo ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, prevista para este viernes y que ha quedado en suspenso, enciende todas las alarmas. “Si alguien pretende dar a entender que Clavijo no está momentáneamente imputado porque la jueza aplaza su citación, miente y tergiversa”, declaró a DIARIO DE AVISOS. “Es falso, rotundamente falso, que Clavijo tenga su imputación suspendida, como algunas voces del régimen ya han comenzado a propalar. Para que lo entienda todo el mundo, la jueza de La Laguna ha sustentado en todo momento que el presidente Clavijo está investigado. Al perder el aforamiento, esa condición ha cobrado toda su efectividad y ahora solo queda que comparezca ante ella”, continuó señalando.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna aplazó hoy la declaración que como imputado tenía que prestar el próximo viernes Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, a cuenta del llamado caso Grúas.

El dirigente político y jurista se refirió a la “estrategia dilatoria de Clavijo para alargar su comparecencia ante la jueza”. A su juicio, “no le servirá de nada porque “la ley de enjuiciamiento criminal es tajante: no cabe recurso contra el auto del TSJC de devolver el caso al juzgado lagunero, que es el único competente, dado que el presidente ya no puede estar aforado”. Pérez anunció la presentación en el día de hoy de un escrito ante la jueza competente en el caso, para que “con la misma celeridad con que preguntó al TSJC si Clavijo había presentado un escrito para preparar un presunto recurso ante el Tribunal Supremo, le requiera al propio TSJC que le responda si ese escrito ha sido admitido o no y si se ha declarado preparado el citado recurso de casación, cosa que a todas luces no cabe como el propio TSJC declaró en el mismo auto de devolución”.

Finalmente, Santiago Pérez advirtió de que “cualquier decisión judicial, todas las decisiones judiciales empezando por esta que sin fundamento, contribuyan a la estrategia dilatoria de Clavijo, serán recurridas ante la Audiencia Provincial”. No le cabe la menor duda a Santiago Pérez de que Fernando Clavijo “tenía en su cabeza esto que ha ocurrido hoy, que es una maniobra más, cuando trataba de evitar comparecer ante el Parlamento. Estamos preparados para otras maniobras que puedan producirse a partir de ahora, pero tenemos la absoluta seguridad de que la imputación es inamovible y en un estado de derecho se cumplirá la ley”.

Aplazamiento

La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna aplazó hoy la declaración que como imputado (ahora investigado) debía prestar el próximo viernes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a cuenta del llamado caso Grúas, que versa sobre la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

La jueza lagunera adopta tal decisión tras ser informada por la propia representación de Clavijo de la existencia de un recurso de este exalcalde de la Ciudad de Los Adelantados contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que rechazaba entender del caso.

Tras una providencia dictada ayer en la que pidió aclaraciones al escrito de personación presentado por el abogado defensor de Clavijo, la jueza hoy mismo ha dictado otra en la que dice haber confirmado la existencia de dicho recurso y que, al tratarse de una solicitud para la casación del mismo, considera que el mismo “tiene efectos suspensivos y devolutivos”, por lo que entiende que “la competencia de este Juzgado aún está en liza, pudiendo efectivamente el Tribunal Supremo revocar el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; por lo que a fin de evitar diligencias de instrucción que pudieran en su día resultar nulas” procede a suspender sine die la comparecencia de Clavijo prevista, como se ha dicho, para este viernes.

Tanto la acusación popular de Unid@s se puede como la impulsada desde Por Tenerife-Nueva Canarias ya han anunciado que presentarán sendos recursos ante la Audiencia Provincial contra la decisión de la jueza lagunera.

Resta recordar que, mientras esta mañana Clavijo celebraba en el Parlamento regional que al fin podría prestar declaración tras dos años de espera, en realidad su abogado trabajaba contra el reloj para suspender la misma.