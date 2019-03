“Siempre recibo apoyo de mi tierra aunque esté lejos”

-Mañana se estrena en el Carnaval de Tenerife. ¿Cómo lo lleva?

“La verdad es que con mucha ilusión. Es algo que me apetece mucho. Tengo muchas ganas de ir. Sobre todo porque, al fin y al cabo, echo de menos la Isla y los Carnavales son unas fiestas muy fuertes, muy populares y muy conocidas, y al final se echa en falta”.

-¿Cuándo fue la última vez que pisó los Carnavales?

“Yo creo que no iba a los Carnavales desde hace cuatro años”.

– Ya estuvo aquí en verano en el Canarias Urban Fest. ¿Qué tal vivió aquella experiencia?

“La experiencia fue increíble, porque el poder compartir escenario con artistas de la talla de Luis Fonsi o Daddy Yankee es un honor. Aprendí un montón y espero que se vuelva a repetir en un futuro, si Dios quiere”.

-Hace poco, en febrero, estrenó su nuevo single, Gata callejera, además con un videoclip grabado en Miami. ¿Qué tal ha sido el recibimiento del público y cómo surgió grabar la pieza audiovisual en Estados Unidos?

“La acogida ha sido muy buena. No me esperaba tan buena acogida. Lo cierto es que todo va muy bien. Además, el tema es una colaboración con Rasel, que es un artista muy conocido a nivel nacional y que ha colaborado ya con cantantes como Danny Romero o Carlos Baute, y a nivel internacional con artistas como Anitta o Brytiago. Y que me diese la oportunidad se agradece un montón. Y en cuanto al videoclip, la idea surgió porque buscaba llevar la música latina hecha en Canarias al mundo, así que qué mejor lugar para hacerlo que en Miami, que es la cuna de la música latina. Y nos fuimos para allí para intentar llevar a Canarias por el mundo”.

-Usted compone sus propios temas, ¿verdad?

“Sí, yo soy compositor y muchas veces me gusta involucrarme en la producción de mis temas”.

-¿Ha sido complicado llegar hasta donde está hoy en día en el mundo discográfico, despuntando en el mercado nacional de la música urbana?

“Sí. Ha sido complicado pero no imposible. Al final, si uno tiene ilusión, ganas de trabajar, es constante y tiene fuerza, yo creo que todos podemos llegar a donde queramos”.

-¿Tiene la sensación de que para los cantantes canarios que viven fuera de las Islas les es complicado entrar en el mercado canario?

“Sí, es algo bastante complicado. Me he dado cuenta de que al estar lejos de la tierra es más difícil conectar con la gente. Pero por otro lado, sí es verdad que siempre recibo un apoyo fuerte de Canarias y el calor de mi tierra aunque esté lejos. Se agradece”.

-¿Qué le depara 2019? ¿Habrá lanzamiento de disco?

“Por ahora no tenemos pensado lanzar un disco porque el mercado ya no funciona de esa manera. Está tirando todo por la línea de sacar singles. La gente demanda canciones y no discos físicos. Este 2019 viene con bastantes temas y muchas colaboraciones, y ahí estamos luchando por ello”.