Un niño de 11 años mata de dos disparos en la cabeza a un matrimonio

Un niño de solo 11 años ha asesinado a tiros a un matrimonio en New Hamshire, Estados Unidos. Lizette y James, de 50 y 48 años respectivamente, recibieron disparos con un arma de fuego del pequeño, arrestado solo unas horas después de lo ocurrido. Ella murió en el acto y él, tras luchar durante horas por su vida, acabó falleciendo.

El niño se enfrenta ahora a un cargo juvenil de asesinato imprudente en segundo grado y un cargo juvenil de intento de asesinato, aunque aún no hay nada demasiado claro. Los investigadores no saben si el arma de fuego pertenecía al matrimonio, mientras que la policía admitió que no podía hacer comentarios sobre la identidad del sospechoso o su relación con las víctimas por el momento, pero lo que sí se ha hecho público es que el matrimonio tiene tres hijos, incluidos dos adoptados.

#UPDATE: @NH_DOJ: Lizette Eckert,50, was shot once in the head. Her husband James died late Friday after being shot too. An 11-year-old is in custody. @NBC10Boston https://t.co/XQ4lsxsHYr — Eli Rosenberg NBC10 Boston (@EliNBCBoston) 16 de marzo de 2019